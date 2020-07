Il Deportivo non ci sta: "Risultati non validi, non garantita uguaglianza"

I risultati della Liga2 hanno sancito la retrocessione del Deportivo La Coruna in terza serie, ma il club protesta con un comunicato ufficiale.

Il Deportivo La Coruna vive uno dei momenti più difficili del decennio. Ieri sera la squadra è stata retrocessa in terza divisione spagnola. Soltanto nel 2004 lottava per la .

Un crollo verticale, una caduta maturata in un'ultima giornata di Liga2 particolarmente atipica. Perché la sua partita non si è giocata a causa dei sei giocatori del Fuenlabrada positivi al Coronavirus. E proprio il fatto di non esser scesi in campo al Depor non sta bene.

In un comunicato ufficiale, il club ha affermato che non riitene validi i risultati delle partite giocate, poiché è venuta a mancare l'uguaglianza garantita e la contemporaneità dei match.

"La soluzione era rimandare la giornate, e non la soluzione rettolosa che è stata adottata. Pertanto, dal nostro punto di vista, tutto ciò che è accaduto dopo l'annuncio della sospensione dellla nostra partita, non ha validità nel determinare l'esito di una competizione che deve sempre essere decisa a parità di condizioni".

Anche altri club si sono opposti alla decisione presa dalla lega di giocare comunque tutte le altre partite, in quando sia Deportivo che Fuenlabrada erano ancora in lotta rispettivamente per la salvezza e per un posto ai playoff.