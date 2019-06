Il Decreto Crescita è legge: ridotto lo sgravio fiscale per i giocatori dall'estero

Il Decreto Crescita incassa la fiducia al Senato e diventa legge: cambiano alcune importanti dinamiche anche in sede di calciomercato.

Il Decreto Crescita diventa legge dopo l'approvazione del Senato: un provvedimento che cambia molte importanti dinamiche anche nel mondo del calcio, soprattutto in sede di mercato.

Il decreto prevede la riduzione dello sgravio fiscale sui cosiddetti sportivi 'impatriati' o provenienti dall'estero: la tassazione sarà dunque applicata al 50% del reddito complessivo e non solo sul 30% come per tutti gli altri lavoratori impatriati.

L'altro importante punto riguarda la cancellazione del maxisconto per il Sud , che non avranno dunque nessun trattamento di favore rispetto a quelli del nord. Se ad esempio James Rodriguez andrà al il bonus fiscale sarà lo stesso di quello applicato sull'eventuale arrivo di Lukaku all' . Le tasse saranno sempre pagate sul 50% del reddito prodotto.

Questa la nota apparsa dopo l'approvazione del Senato:

"Tutti gli sportivi professionisti che non sono stati residenti in nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni vedranno il proprio imponibile ridursi al 50% ai fini della tassazione sul reddito".

Da Conte all'Inter, passando per i possibili arrivi di De Ligt alla e James Rodriguez al Napoli: sono numerosi gli scenari che potrebbero cambiare le decisioni degli stessi giocatori e dunque le relative trattative.