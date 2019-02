Il cugino di Emiliano Sala: "Emiliano è stato ucciso, la polizia indaghi"

Non si placano le discussioni e lo sgomento relativamente alla morte del calciatore argentino del Nantes, appena approdato al Cardiff, Emiliano Sala.

Dopo il funerale del ragazzo classe 1990 a parlare e ad esprimere la propria rabbia e la propria perplessità su quanto accaduto è il cugino del giocatore Matias Gatti ai taccuini dei giornalisti presenti alla cerimonia.

"Emiliano è stato ucciso. In questa storia ci sono alcune cose che non quadrano, è stato fatto tutto in maniera troppo frettolosa, voglio capire il perchè è stato costretto a salire su quell'aereo. Era un giocatore importante oramai e lo hanno lasciato da solo, senza che ci fosse nemmeno un rappresentante".