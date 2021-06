Il CT della Svezia ha contattato Ibrahimovic: "Non è avanti nella riabilitazione"

Praticamente già sicuro di non poterlo convocare per gli Europei, Andersson si è comunque informato sullo stato di forma del milanista.

Nuovamente in Nazionale in vista degli Europei. Zlatan Ibrahimovic, i suoi tifosi e il popolo svedese non vedevano l'ora di poter assistere alle prodezze di Ibracadabra in un nuoov grande torneo. Alla fine però il destino ha deciso diversamente, con un infortunio che ha portato l'attaccante del Milan fuori dalla competizione.

Kulusevski e Svanberg sono risultati positivi al covid, così Andersson, ct della Svezia, ha telefonato a Ibrahimovic per capire a che punto fosse il suo recupero. L'ex bomber di Manchester United e LA Galaxy, però, non è in forma, almeno non quanto ci si aspettava.

In conferenza stampa, Andersson è stato chiaro:

"Ho avuto contatti con Zlatan. Non è così avanti nel recupero, come avevamo capito fin dall'inizio. Naturalmente ho fatto un controllo extra per vedere come sta andando la sua riabilitazione. Non ci aspettavamo di poterlo convocare, ma ho controllato per sicurezza".

Servirà del tempo prima di rivedere Ibrahimovic in campo:

"Non è così avanti negli sviluppi della riabilitazione. L'avrei sentito a prescindere da questi forfait ma naturalmente ho colto l'occasione per controllare quando questa situazione si è presentata".

Ibrahimovic ha prolungato il suo contratto con il Milan e continuerà ad essere il fuoriclasse rossonero anche nella prossima annata, che rivedrà i meneghini giocare in Champions League dopo anni di attesa. Niente Euro2020, occhi a Qatar 2022.

Il prossimo anno, infatti, si giocheranno i Mondiali, quando Ibrahimovic avrà già superato i quarant'anni: qualora sia in forma, però, non è da escludere una convocazione da parte di Ibrahimovic per la sua ultima grande possibilità ad alti livelli. Ovviamente, in caso di qualificzione della Svezia. Questioni future.