Il Ct della Danimarca: "Ci hanno proposto di giocare domenica alle 12"

Kasper Hjulmand spiega la decisione di giocare dopo il malore di Eriksen: "I giocatori non avrebbero potuto dormire, meglio finirla subito".

Nonostante la lunga sospensione a causa del grave malore accusato in campo dal compagno Eriksen, alla fine i giocatori della Danimarca hanno deciso di tornare in campo per concludere la partita contro la Finlandia, poi persa per 0-1.

Una scelta che il Ct Kasper Hjulmand ha spiegato con le difficoltà logistiche per recuperare la partita nell'altra finestra prospettata dall'UEFA.

"Non avremmo mai accettato di fare niente se non avessimo saputo che Christian stava bene. Ci hanno dato due opzioni: finire la partita oggi o giocarla domenica alle ore 12, a quel punto abbiamo deciso di tornare subito in campo".

Il motivo sta nell'impossibilità di riposare nel modo adeguato dopo aver vissuto un pomeriggio decisamente pesante.

"Non c'è stata nessuna pressione da parte dell'UEFA, ma era impossibile per i giocatori non riuscire a dormire stanotte e poi ripresentarsi di mattina per giocare la partita. Era meno gestibile di farla finita subito".

ll Ct della Danimarca ammette come scendere in campo sia stato comunque molto difficile e ringrazia la sua squadra.