Il crollo dello Zurigo di Gnonto: da campioni a ultimi in classifica

Dopo aver vinto il campionato pochi mesi fa, lo Zurigo ha iniziato malissimo la stagione: 6 partite, zero vittorie e ultimissimo posto.

Fino a qualche mese fa festeggiavano un titolo che mancava dal 2009, con tanto di qualificazione ai playoff di Champions, ma oggi la situazione in casa dello Zurigo si è praticamente capovolta.

Se in Europa, nonostante il mancato accesso alla fase a gironi di Champions, gli svizzeri hanno comunque raggiunto i gironi di Europa League, in campionato il momento è davvero drammatico per i campioni in carica.

Dopo 6 giornate, lo Zurigo è infatti clamorosamente ultimo in classifica con appena due punti conquistati, tre goal fatti e 14 subiti: peggior attacco e peggior difesa. La vetta occupata dallo Young Boys è già lontano 12 punti e nell'ultimo turno è arrivata una pesante sconfitta in casa contro il Basilea per 4-2.

La società, dopo aver perso il bomber Ceesay (accasatosi in Serie A al Lecce), sta cercando in tutti i modi di trattenere la stellina azzurra Wilfried Gnonto, nel mirino di diversi club di Premier e non solo dopo le ottime prestazioni con la Nazionale italiana.

Vedremo cosa succederà da qui alla chiusura del mercato, anche se la priorità dello Zurigo è ovviamente quella di tirarsi fuori dalle sabbie mobili nelle quali è stato risucchiato.