Il crollo del Genoa di Blessin: aveva subìto 3 goal in 9 partite, ne ha presi 4 dalla Lazio

Mister X non è più tale. I sette pareggi di fila ottenuti da Alexander Blessin da quando il Genoa lo ha scelto per sostituire in panchina Andriy Shevchenko sono un ricordo. E forse qualcuno ci ripensa con un pizzico di nostalgia se è vero che, dopo la vittoria contro il Torino, il Grifone ha rimediato due sconfitte.

Di misura quella di lunedì scorso, determinata da una rete di Giovanni Simeone; pesante quella contro la Lazio, un 1-4 interno che ancora una volta non consente al Genoa di agganciare il Cagliari al quartultimo posto della classifica. E in ogni caso è un risultato inedito per una squadra che, tutto sommato, negli ultimi tempi una certa quadratura difensiva l'aveva pure trovata.

Un dato su tutti: da quando è arrivato al Genoa, Blessin ha subìto più goal in una partita, quella di oggi, che in tutte le altre nove messe assieme. Udinese, Roma, Salernitana, Venezia, Inter, Empoli, Atalanta, Torino e Verona avevano bucato Sirigu complessivamente in tre occasioni; la Lazio, da sola, ha chiuso la partita segnando da sola quattro volte.

"Quattro goal sono troppi - ha detto Blessin a 'Sky Sport' al termine del match contro la Lazio - Siamo partiti bene, poi abbiamo preso qualche decisione sbagliata. E siamo stati penalizzati nell'azione di Piccoli: il fallo era fuori area, ma era da rosso. Per questo esiste il VAR. Poi abbiamo concesso dei goal banali, arretrando e dando spazio alla Lazio. Il secondo, preso prima dell'intervallo, ci ha fatto male".

Nella prossima giornata, il Genoa andrà a San Siro per vedersela contro il Milan: un impegno da brividi. Così come da brividi sarà lo scontro diretto della settimana successiva contro il Cagliari. Lì sì la squadra di Blessin dovrà tornare a tenere la porta chiusa.