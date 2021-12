Il Covid spaventa il Real Madrid: altri quattro positivi più il figlio di Ancelotti

Il calcio deve fare nuovamente i conti con il Covid. Non solo in Premier League (partite rinviate e focolai in diverse squadre), ma anche altre realtà devono fare i conti con il coronavirus. Il Real Madrid ha appena reso noto la positività al Covid di altri quattro calciatori (dopo Marcelo e Modric) oltre al figlio del tecnico Carlo Ancelotti, Davide, membro dello staff dell'allenatore italiano.

Focolaio all'interno del Real Madrid

Il Real Madrid deve fare i conti con quattro nuove positività: si tratta dei calciatori Asensio, Bale, Lunin e Rodrygo. A ciò si aggiunge anche la positività di Davide Ancelotti, collaboratore tecnico della prima squadra. Nella giornata di ieri erano già state annunciate le positività di Marcelo e Modric. Tutte e sei i calciatori salteranno i prossimi due match di campionato.

Visite limitate a Valdebebas

Le visite al Real Madrid Sports City (a Valdebebas) sono state limitate quasi al massimo e sono ritornati alcuni protocolli di sicurezza usati nei periodi più intensi della pandemia. Il club spagnolo ha sempre lavorato nel rispetto delle regole di massima sicurezza ed è stato molto attento nel monitorare i contatti dei giocatori, al punto da mantenere le conferenze stampa in remoto sia degli allenatori che dei giocatori.

Situazione molto tesa in casa madrilena alla vigilia dei due impegni di campionato.

Nella prossima settimana, infatti, il Real Madrid sarà attesa dalle ultime due gare del 2021, nonché le ultime due del girone d'andata della Liga. Domenica 19 dicembre, alle ore 21, i blancos ospiteranno il Cadice al Santiago Bernabeu. Successivamente, invece, andranno al San Mamés nel turno infrasettimanale e saranno ospiti dell'Athletic Bilbao alle ore 21.30 di mercoledì 22 dicembre.