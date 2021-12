Il Covid colpisce anche il Leicester: 7 giocatori non sfideranno il Napoli

Ancora Covid, ancora contagi. E altro cluster nel calcio inglese. Dopo il Tottenham, che conta addirittura 8 positivi all'interno della propria rosa, tocca ora al Leicester fare i conti con l'incubo contagi. Ed è una notizia che interessa anche il Napoli, che domani sera sfiderà proprio le Foxes nell'ultima giornata dei gironi di Europa League.

Ad annunciare la positività di alcuni elementi, senza però rivelare la loro identità, è stato Brendan Rodgers, manager del Leicester, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida del Maradona:

"Diversi giocatori non ci saranno - le parole dell'ex tecnico del Liverpool - Abbiamo alcuni casi Covid, altri giocatori non stanno bene, per cui non ci siamo presi il rischio di portarli.

Sono 7 i giocatori indisponibili. Chi sono? Lo vedrete al momento. Nell'allenamento di questa sera vedrete chi non ci sarà. In generale i casi stanno aumentando, e per noi la salute dei giocatori viene prima di tutto".

Chi è abile e arruolabile, con la possibilità di scendere in campo dall'inizio o a partita in corso al Maradona, è Youri Tielemans, alle prese con un problema muscolare ma recuperato. Presente anche Ryan Bertrand.

Le assenze già certe del Leicester ricalcano quelle del Napoli, che come contro l'Atalanta dovrà fare a meno praticamente di mezza squadra: da Insigne a Fabian Ruiz, da Koulibaly a Osimhen. La differenza con gli inglesi è che tutti, escluso il giovane Zanoli, saranno out per infortunio.