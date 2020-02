Il Corriere della Sera svela i motivi dei rifiuti di Allegri: accordo con top club di Premier

Secondo 'Il Corriere della Sera', Massimiliano Allegri avrebbe già un accordo per allenare in Premier League la prossima stagione.

Massimiliano Allegri, dopo la separazione a giugno scorso dalla , non è tornato in pista per allenare nuovamente, in attesa della giusta sfida. Il tecnico toscano è ancora sotto contratto con la Vecchia Signora e per adesso ha rifiutato ogni proposta.

Secondo 'Il Corriere della Sera' c'è un motivo ben preciso dietro questi rifiuti: Allegri avrebbe già in tasca un accordo con un top club della Premier League. D'altronde più volte ha fatto sapere di studiare inglese, per farsi trovare pronto proprio a questa evenienza.

Ma quale potrebbe essere questa squadra di Premier League? Tra i maggiori club, il è blindato con Jurgen Klopp, che la scorsa stagione ha conquistato la Champions e quest'anno si appresta a vincere la Premier League. Non sembra esserci nessun segnale d'addio.

Altre squadre

Il ha ingaggiato Mourinho; l' ha cambiato allenatore da poco con l'arrivo di Arteta e si tratta di un progetto a lungo termine; il si ritiene soddisfatto di Lampard, che si sta occupando anche di tutta la crescita dei giovani dei Blues.

Restano quindi i due club di Manchester. Lo United non può ritenersi soddisfatto di Solskaer, all'ottavo posto in classifica e scavalcato anche dall' di Ancelotti. Con ogni probabilità il norvegese verrà sostituito a fine campionato e quindi Allegri potrebbe essere un nome papabile.

Anche Pep Guardiola non è più certo di restare in sella al , dopo una stagione molto deludente, almeno tra i confini nazionale. Ha ancora un anno di contratto ma se tra lo spagnolo e la dirigenza del City dovesse rompersi qualcosa, Allegri sarebbe sicuramente in pista anche per questo posto.