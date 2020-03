Il Coronavirus non ferma la Bielorussia: super goal del Bate

Il Coronavirus non ferma il campionato bielorusso, che va in scena con il derby di Minsk e con un gran goal di Willumsson in Slavia Mozyr-Bate.

Il Coronavirus ha fermato quasi tutto lo sport mondiale, ma la paura del contagio non arriva in alcuni paesi del pianeta, dove si è deciso di non fermare il calcio locale. Tra questi c'è la Bielorussia, che ha infatti scelto di far iniziare il proprio campionato: in un clima surreale è andato in scena oggi il derby di Minsk, ma anche Slavia Mozyr-Bate

Finisce 3-2 per l'FC Minsk il sentito derby della capitale contro la Dinamo Minsk: la scena si apre subito dopo un minuto con la rete di Khvashchinskiy, il fantasista della squadra, nel surreale clima gelido della capitale.

Mentre i più grandi campioni del pianeta sono in quarantena il derby di Minsk va avanti, "perchè non bisogna farsi prendere da panico e psicosi di massa, e tutto deve andare avanti", come spiegato dal presidente Lukashenko.

E allora l'agonismo è quello di sempre, con il triplo vantaggio dei padroni di casa e la rimonta ospite sfiorata nel secondo tempo, nonostante l'inferiorità numerica. Un finale thrilling ricco di emozioni: quasi a far dimenticare per un attimo cosa sta accandendo nel resto del mondo, al di fuori dei confini di un paese che si ostina ad andare avanti.

E' sceso in campo anche il Bate, che dopo 10 minuti di gioco ha meravigliato il poco pubblico presente con lo splendido sinistro a giro di Willumsson: poco dopo la rimonta dello Slavia Mozyr con la doppietta di Melnikov.

BATE's opening goal today was a beauty 🥰https://t.co/xUMB9ovk8R — Goal (@goal) March 28, 2020

Ma la Bielorussia non è l'unica nazione ad aver lasciato aperte le competizioni: oggi si gioca anche in Nicaragua, Bangladesh, Indonesia, Hong Kong, Angola e Burundi, mentre in vanno in scena le amichevoli pre-campionato. 'The show must go on': non tutto il mondo dello sport si è fermato di fronte al Coronavirus.