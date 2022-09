Il Copenaghen premia i tifosi del Siviglia: birra gratis per i fan in trasferta

Nel corso della sfida di Champions League, il club danese ha offerto litri di birra ai tifosi del Siviglia che hanno seguito la squadra in Danimarca.

Un gesto che ha conquistato il cuore dei tanti tifosi giunti in Danimarca. Nel corso della sfida di Champions League tra il Copenaghen e Siviglia, il club danese ha offerte birre gratuite ai fan del club andalusi giunti in Scandinavia per seguire la sfida. Una trasferta da quasi 3mila chilometri totali che il Copenaghen ha voluto premiare.

Dopo pochi minuti dal fischio d'inizio della gara valida per il Gruppo G di Champions League, alcuni addetti si sono presentati nel settore ospiti del 'Parken' con numerose birre, distribuite gratuitamente tra i tifosi del Siviglia

"Salute! E grazie per aver viaggiato a Copenaghen" è il messaggio pubblicato sui social dal sodalizzo danese.

I tifosi del Siviglia hanno apprezzato il gesto del club avversario accettando con grande felicità il regalo. Qualche brindisi con video e foto ad immortalare il momento.

Un regalo che sarà ricordato a lungo dai fan del club spagnolo, a differenza della sfida del 'Parken', terminata con un pari a reti inviolate.

Le due squadre si dividono la posta in palio e trovano il primo punto dopo le sconfitte all'esordio contro Borussia Dortmund e Manchester City, rispettivamente a quota 3 e 6 nel Gruppo G.