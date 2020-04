Il consiglio di Zuniga a James: "Gli consigliai di accettare il Napoli"

Il trasferimento di James Rodriguez al è stato uno dei tormentoni estivi del calciomercato. Alla fine, però, il colombiano non è mai arrivato al San Paolo. Nonostante un 'agente speciale' abbia provato a convincerlo.

Tra i grandi sponsor del Napoli c'era infatti l'ex terzino Camilo Zuniga, amico e connazionale di James, con il quale ha condiviso spesso anche la maglia della nazionale 'Cafetera'.

A 'Gol Caracol', Zuniga ha svelato come avesse provato a convincere l'attuale giocatore del a passare al Napoli.

“Mi chiedeva di Napoli, io gli dicevo che sarebbe stato un po’ come giocare in perché la gente è molto calorosa, appassionata e divertente. Gli dissi anche che se fosse andato l’avrebbero adorato come fosse un dio. Al San Paolo si sarebbero alzati tutti in piedi a ogni pallone toccato. Gli consigliai di accettare perché avrebbe giocato sempre e lo avrebbero amato, sarebbe stata un’occasione perfetta”.