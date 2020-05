Il consiglio di Asprilla a Crespo: "Non segnava, il problema era il sesso"

Cosa ha reso Hernan Crespo un attaccante tra i migliori della sua generazione? Un consiglio di Faustino Asprilla: il sesso. Parola del colombiano.

Intervistato da Valderrama in ‘Un Rato con el Pibe’, l'ex attaccante dei ducali ha raccontato del prezioso suggerimento che nel 1996 diede al 'Valdanito', appena arrivato a per sostituirlo. Asprilla si era appena trasferito al .

“I primi mesi la gente lo criticava e non riusciva a farla smettere. Era disperato, così Mascardi, il suo procuratore, mi chiamò e mi disse: “Il ragazzo ha paura, gli puoi parlare?’”.

Secondo Crespo il problema era che i compagni non gli passavano la palla. Secondo Asprilla, invece, un altro.

“Gli chiesi: ‘Quanto tempo è passato dall’ultima volta in cui hai fatto sesso?’. Lui mi rispose: ‘Sei mesi, lo so…’. Avevo un’amica colombiana. Gliela presentai, iniziarono a uscire, a fare sesso. Da lì in poi non ha mai smesso di segnare. Il problema era il sesso”.