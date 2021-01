Il concorso di Ibanez: in palio la maglia del Derby

Il difensore brasiliano della Roma regalerà ad un fortunato tifoso la casacca che indosserà nella stracittadina contro la Lazio prevista venerdì.

Pochi si aspettavano un inserimento tale nella , ma Roger Ibanez ha fatto ricredere tutti. Il centrale brasiliano, infatti, è divenuto uno dei punti fermi della squadra di Fonseca ed ora punta il suo primo Derby contro la , essenziale per la classifica.

Roma e Lazio si sfideranno nell'anticipo del venerdì, con i giallorossi decisi a mettere in difficoltà e in chiave Scudetto e i biancocelesti pronti a risalire la china per provare a confermarsi tra i primi quattro posti. Una stracittadina che per un fortunato potrebbe essere doppiamente importante.

L'articolo prosegue qui sotto

Ibanez, infatti, ha scelto di dare vita ad un concorso in cui regalerà la maglia indossata nel Derby contro la Lazio, autografata: per averla i tifosi giallorossi, e non, si stanno dando battaglia alla domanda del difensore romanista, che ha chiesto ai followers "cosa sono disposti a fare solo per la maglia".

Altre squadre

Classe 1998, Ibanez ha esordito in con la maglia dell' prima di essere ceduto alla Roma ed ora è uno dei giocatori titolati per Fonseca in difesa, insieme agli altri imprescindibili Mancini e Smalling, con cui condivide il reparto.

Dopo aver fatto parte della Nazionale brasiliana Under 23, per Ibanez possibile approdo nella rappresentativa maggiore nei prossimi mesi. Intanto però l'Europa e la Serie A con la Roma, a cominciare dal Derby per cui ha messo in palio la sua maglia.