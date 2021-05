Il comunicato della Lazio contro Cairo: "Tuteleremo Immobile in tutte le sedi"

Il giorno dopo Lazio-Torino, la tensione non si è ancora sciolta. Anzi: dopo quanto accaduto dopo il fischio finale del match dell'Olimpico, con successive accuse social di Ciro Immobile contro Urbano Cairo e la risposta del presidente granata, il club biancoceleste parte al contrattacco.

"Ieri sera all'Olimpico - si legge in un comunicato ufficiale a firma Roberto Rao, portavoce della società - sono successe cose molto gravi per il mondo dello sport, che la Lazio non può far passare sotto silenzio. Una reazione scomposta, del Presidente Urbano Cairo fuori luogo e in violazione delle norme, anche di lealtà, probita e correttezza, di cui qualcuno dovrà rispondere nelle sedi preposte: nessuno può permettersi di avere atteggiamenti padronali, tantomeno a casa nostra.

La verità l’ha mostrata il campo: la Lazio, a partire da Ciro Immobile, ha profuso ogni energia per onorare fino all’ultima partita il campionato, anche se qualche discutibile interpretazione e tanta sfortuna hanno tolto alla squadra un successo meritato. Il calcio è anche questo, ma forse qualcuno sperava in qualcosa di diverso. E questo non è il calcio, non è il nostro calcio.

Proprio per questo tuteleremo il nostro Capitano e la Società in tutte le sedi, legali e sportive, dalle accuse infamanti che rispediamo convintamente al mittente.

Il nostro campionato è stato accompagnato da una incessante campagna diffamatoria, che ha macchiato l’immagine sportiva della Lazio e ne ha condizionato i risultati. Non permetteremo che accada di nuovo".