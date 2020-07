Il clamoroso scenario di Cesari: "Roma-Fiorentina potrebbe essere invalidata"

L'ex arbitro rivela: "Un reclamo nelle 24 ore successive verrebbe accettato". Intanto non ci sono postille nel comunicato del Giudice Sportivo.

La si è infuriata, anche con il suo presidente Rocco Commisso, dopo la sconfitta contro la di domenica sera. Il motivo della polemica è da individuare nel secondo rigore concesso dall'arbitro e trasformato da Veretout.

Secondo quanto detto ai microfoni di 'Pressing' da Graziano Cesari, ex arbitro noto negli ultimi anni soprattutto per le sue partecipazioni nei programmi televisivi, il match potrebbe essere addirittura invalidato.

"Quello che fa più arrabbiare è il tocco a inizio azione dell’arbitro, che non ha fermato il gioco. E invece doveva essere interrotto, con la palla alla Roma proprietaria in quel momento del pallone. E’ un grave errore tecnico, con Chiffi che non ha esercitato un suo dovere. Invalidare la partita? Se c’è un reclamo nelle 24 ore successive alla partita, il Giudice Sportivo non potrà fare altro che accettarlo. E potrebbe anche decidere di farlo d’ufficio".

Nel classico comunicato contenente le decisioni del Giudice Sportivo, intanto, non ci sono postille relative al contestatissimo finale di Roma-Fiorentina, se non la squalifica del direttore sportivo viola Daniele Pradé - peraltro un ex - "per avere, al 43° del secondo tempo, entrando indebitamente nel recinto di giuoco, contestato con veemenza una decisione arbitrale".

Altre squadre

Per la Fiorentina i margini per presentare reclamo, però, ci sono ancora fino a questa sera. Anche se difficilmente, a fine campionato e senza ormai veri obiettivi di classifica, il club viola deciderà di andare fino in fondo.