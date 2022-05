Il City sbaglia un rigore nel finale, Moyes esulta col gesto dell'ombrello

Ancora tutto aperto in Premier League dove il Manchester City è stato fermato a sorpresa sul 2-2 dal West Ham e ora rischia di ritrovarsi il Liverpool a -1 quando mancano solo novanta minuti alla fine del campionato.

La squadra di Guardiola, sotto di due goal all'intervallo, è riuscita a rimontare nella ripresa grazie alla rete di Grealish e all'autogol di Coufal. Non solo, nel finale il City ha avuto addirittura l'occasione di vincerla ma Mahrez si è fatto ipnotizzare da Fabianski che ha parato il rigore del possibile 2-3.

Un intervento che ha ovviamente esaltato l'ambiente del West Ham ed in particolare il tecnico Moyes, che si è lasciato andare ad un'esultanza decisamente oltre le righe facendo il gesto dell'ombrello. Non esattamente una lezione di stile, insomma.

A questo punto tutto dipenderà da Southampton-Liverpool, gara in programma martedì sera, dato che in caso di successo dei Reds il discorso sarebbe rimandato all'ultima giornata quando il Manchester City giocherà in casa proprio contro l'Aston Villa allenato dall'ex bandiera del Liverpool, Steven Gerrard.