Corriere dello Sport - Il City non molla Bonucci, la chiave può essere Gabriel Jesus alla Juve

Il Manchester City, con Guardiola in testa, non ha mollato l'idea di portare Bonucci in Inghilterra. Alla Juventus piace Gabriel Jesus.

Fabio Paratici due giorni fa l'aveva detto: "Ci saranno molti scambi, una situazione che avvicinerà il calcio all’NBA". E le parole del direttore sportivo della non sono buttate lì a caso.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', anche se al momento è solo un'idea e non una reale trattativa, Juventus e potrebbero mettere in piedi uno scambio sorprendente.

Il club inglese, soprattutto per volere di Pep Guardiola, non ha infatti ancora mollato l'idea di portare in Leonardo Bonucci. Il difensore italiano piace al tecnico spagnolo sia per le doti difensive che per quelle di impostazione. D'altronde la retroguardia non è certo il punto forte del City e con un Bonucci in più, Guardiola sarebbe al sicuro.

Altre squadre

Per la Juventus però è un giocatore imprescindibile e l'unico modo che potrebbe portare la Vecchia Signora a prendere in considerazione l'idea di lasciar partire Bonucci è quella di uno scambio con un giocatore che piace parecchio a : Gabriel Jesus.

Uno dei preferiti da Sarri per il ruolo di centravanti del futuro da affiancare a Ronaldo. Solo in questo modo potrebbe partire una trattativa che altrimenti lascerebbe Bonucci con i piedi ben piantati alla Juventus.