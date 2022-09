Il Chelsea tarda con l'invio dei documenti: salta Batshuayi al Nottingham Forest

Nonostante l'accordo ormai raggiunto, i Blues hanno tardato con l'invio della documentazione necessaria al trasferimento del belga: affare saltato.

L'ultimo giorno di calciomercato ha regalato, come da copione, il carico finale di emozioni. Dai colpi ufficializzati allo scadere alle trattative sfumate sul più bello o in maniera rocambolesca.

Basti pensare al triangolo di mercato che ha visto coinvolti Bamba Dieng, il Nizza e il Leeds, giusto per citarne uno. Anche se in realtà non è stato il solo.

Vedere per credere quanto successo a Michy Bathsuayi, attaccante di proprietà del Chelsea e di recente accostato anche alla Salernitana che, alla fine, ha poi virato con forza su Piatek.

Il centravanti belga, da tempo ai margini del progetto Blues, sembrava ormai ad un passo dal trasferimento al Nottingham Forest, autentico protagonista in sede di campagna acquisti.

L'intesa totale tra le parti era di fatto raggiunto ma, come raccontato da 'Sky', è subentrato un intoppo di natura burocratica (e di tempistiche) a far sfumare l'affare.

Per farla breve, il Chelsea - che nelle ultime frenetiche battute ha ingaggiato anche Zakaria dalla Juve e Aubameyang dal Barcellona - ha tardato con l'invio della documentazione necessaria sforando con la deadline fissata a mezzanotte per quanto concerne le squadre inglesi.

Morale della favola, trasferimento puntualmente saltato con Batshuayi - reduce dal prestito al Besiktas - che dovrà attendere il mercato di gennaio per trovare una nuova sistemazione.