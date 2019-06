Il Chelsea spiega l'addio di Sarri: "Voleva stare più vicino alla sua famiglia"

Dopo giorni di attesa, è ufficiale l'addio di Maurizio Sarri al e l'approdo dell'allenatore italiano ex sulla panchina della , squadra con la quale ha firmato un contratto di natura triennale.

Sono arrivate al riguardo le parole d'addio e di ringraziamento da parte dei Blues. A parlare è stata Marina Granovskaia. Alla base della sua scelta anche ragioni di carattere familiare.

"Nella chiacchierata avuta al termine della finale di , Maurizio ci ha manifestato quanto fortemente volesse tornare nel suo paese, spiegando che i suoi motivi per tornare a lavorare in fossero significativi. Ha ritenuto importante anche essere più vicino alla sua famiglia, e per il benessere dei suoi genitori anziani ha sentito di vivere più vicino a loro in questo momento".

L'allenatore italiano lascia un segno indelebile, ossia la vittoria dell'Europa League, conquistata a Baku contro l' .

"Maurizio lascia il Chelsea con il ringraziamento di noi tutti per il lavoro che lui e i suoi assistenti hanno fatto durante la stagione, per aver vinto l'Europa League guidandoci ad un'altra finale di coppa e per il terzo posto in Premier League. Vorremmo anche congratularci con lui per essersi assicurato il ruolo più importante in e augurargli tutto il meglio per il futuro".