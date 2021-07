Il Chelsea scopre Armando Broja: contro il Bournemouth il suo terzo goal in precampionato

L'attaccante albanese sta ben figurando nelle amichevoli estive dei Blues: tre le reti messe a referto dal classe 2001, l'anno scorso al Vitesse.

Prosegue il lavoro di preparazione estiva del Chelsea campione d'Europa. In attesa di recuperare tutti gli effettivi dopo la spedizione di Euro 2020, i Blues campioni d'Europa in carica stanno lavorando sodo in proiezione della Premier che scatta tra meno di un mese.

In serata i londinesi hanno affrontato in amichevole il Bournemouth vincendo 2-1 in rimonta grazie alle reti di Ike Ugbo e Armando Broja.

Armando Broja has scored three goals for Chelsea so far in pre-season 💪 pic.twitter.com/cPu8APGGkp — Goal (@goal) July 27, 2021

Proprio l'attaccante albanese, autore del momentaneo pari, ha siglato il suo terzo goal in questo segmento di calcio estivo: prima della rete al Bournemouth infatti, il classe 2001 aveva già messo la firma nel pareggio 1-1 contro il Drogheda United e una settimana fa nel 6-1 contro il Peteborough.

Il calciatore albanese, prodotto del vivaio del Chelsea nel quale è entrato a soli otto anni, ha esordito in Premier League collezionando un gettone di presenza nella stagione 2019-2020. Poi i vertici del club avevano optato per una cessione in prestito al Vitesse al fine di accumulare minuti ed esperienza.

Scelta che si è rivelata azzeccata perchè in Eredivisie il ragazzo ha messo a segno 10 goal in 30 partite. Bottino che gli ha garantito il rientro alla base e la possibilità di giocarsi le proprie carte agli ordini di Tuchel.