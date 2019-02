Il Chelsea multa Kepa: una settimana di stipendio sarà devoluta alla 'Foundation'

Il portiere del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, si era rifiutato di lasciare il campo dopo la decisione di Sarri di sostituirlo con Caballero: "Mi scuso".

Si chiude con una multa l'assurda vicenda che ha visto protagonista il portiere del Chelsea Kepa Arrizabalaga nella finale di Carabao Cup persa contro il Manchester City. Lo spagnolo si era rifiutato di lasciare il campo dopo la decisione da parte di Maurizio Sarri di sostituirlo nei minuti finali dei tempi supplementari.

Dopo aver visto cadere a terra il proprio giocatore a causa di un infortunio, il tecnico dei blues aveva infatti deciso di sostituirlo con Caballero, vista l'imminenza dei calci di rigore. Kepa ha però deciso di rialzarsi e proseguire la partita, rifiutando ripetutamente di lasciare il campo e comunicando la propria decisione con gesti plateali.

Un'insubordinazione che ha mandato su tutte le furie Maurizio Sarri, il quale per qualche secondo ha anche lasciato la panchina per dirigersi verso gli spogliatoi. Il Chelsea ha poi perso ai calci di rigore e allenatore e portiere si sono spiegati al termine della partita.

L'intera vicenda è stata poi definita come "un grosso malinteso", con il tecnico italiano che davanti alle telecamere ha provato a ridimensionare quanto appena accaduto. Dietro le quinte, la società ha però deciso di punire il giocatore, come annunciato in un comunicato ufficiale.

"Il Club ha deciso di multare Kepa decurtandogli una settimana di stipendio e donando l'intera cifra alla Chelsea Foundation".

Lo stesso comunicato ha poi riportato le parole di scuse del giocatore, resosi conto di aver messo in difficoltà il proprio allenatore, come sottolineato anche da una vecchia conoscenza dalle parti di Stamford Bridge come Jose Mourinho.

"Sono stato molto felice di giocare la mia prima finale di coppa con il Chelsea e sono davvero orgoglioso della prestazione della squadra. Ho pensato molto a quanto accaduto. C'è stata un'incomprensione e ho commesso un errore per come ho gestito la situazione. Voglio prendermi il tempo per fare le mie scuse di persona all'allenatore, a Willy [Caballero], ai miei compagni e al club. Voglio anche scusarmi con i fans. Trarrò insegnamento da questo episodio e accetterò qualsiasi punizione il club stabilisca sia quella appropiata".

Una punizione che andrà dunque a toccare il conto in banca di Kepa, non privando invece il giocatore del suo ruolo tra i pali. Lo spagnolo dovrebbe infatti scendere regolarmente in campo domani sera contro il Tottenham nel turno infrasettimanale di Premier League.

Anche Sarri, infine, ha voluto rilasciare una propria dichiarazione ufficiale al club, chiudendo di fatto questa vicenda.