Il Chelsea fa sul serio per Casadei: prima offerta ufficiale all'Inter

I Blues hanno presentato un'offerta da 7-8 milioni di euro ai nerazzurri per il gioiellino classe 2003 che milita nella Primavera interista.

Il Chelsea torna prepotentemente a bussare in casa Inter. I Blues hanno mosso i primi passi ufficiali per Cesare Casadei, talento della primavera nerazzurra.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', i londinesi avrebbero avanzato una prima proposta formale da 7-8 milioni di euro per strappare all'Inter il gioiello italiano classe 2003.

Il calciatore è stato di recente al centro di altre voci di mercato che lo volevano in uscita dall'Inter: inizialmente era stato proprio il Chelsea a spingere per inserirlo nell'affare che ha riportato Lukaku a Milano, ma il club meneghino ha saputo opporre resistenza.

Poi era stata la volta del Torino, con cui si è valutata la possibilità di inserirlo nell'operazione Bremer, poi sfumata con il difensore brasiliano che ha scelto la Juventus.

Nell'ultima stagione, Casadei ha segnato 17 goal con la formazione primavera, di cui 15 in campionato e 2 in Youth League. Un bottino niente male per uno che di professione fa il centrocampista.