Il Chelsea esercita l'opzione per il rinnovo di Giroud: Inter e Lazio più lontane

Il Chelsea ha esercitato l'opzione per il rinnovo automatico di Giroud fino al 2021. Inter e Lazio non potranno ingaggiarlo a parametro zero.

Olivier Giroud non arriverà in . Almeno non a costo zero. Il infatti avrebbe esercitato l'opzione per il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2021.

L'attaccante francese a gennaio era stato vicinissimo all' , come ammesso pure dal diretto interessato. E negli ultimi giorni di mercato su Giroud era piombata la .

Una decisione da parte del Chelsea che sembra così allontanare Giroud dalla Serie A, dopo che il francese aveva evidenziato qualche settimana fa di aver aspettato con trepidazione un passaggio in . Alla fine però ha continuato con i Blues provando a tornare protagonista come in passato.

Altre squadre

Vista la nuova situazione legata a Giroud, sia Inter che Lazio dovranno guardare altrove per rinforzare l'attacco in vista della prossima annata. Il nome nerazzurro nuovamente in voga è quello di Mertens, mentre i biancocelesti attenderanno il futuro di Caicedo, che sembrerebbe però sempre più vicino alla conferma.