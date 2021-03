Il Catania piange la speaker Stefania Sberna: a prestare la voce allo stadio saranno le sue figlie

Il Catania ha annunciato che le figlie della speaker Stefania Sberna, scomparsa una settimana fa, entreranno a far parte della famiglia rossazzurra.

Una settimana fa il Catania Calcio e l'intera città di Catania piangevano la scomparsa di Stefania Sberna, storica speaker dello stadio "Cibali" poi "Massimino", la cui voce ha accompagnato per 30 anni il club etneo in tutte le sue partite casalinghe.

Il club rossazzurro, che sabato scorso contro la Cavese ha indossato il lutto al braccio, farà ritorno allo stadio 'Massimino' sabato prossimo, ospitando la Viterbese. E proprio in vista del ritorno tra le mura amiche, il Calcio Catania ha deciso che, a sostituire Stefania in cabina speaker, saranno Federica e Giulia, le figlie che anche grazie a Stefania si sono innamorate del calcio e del Catania.

"Il Calcio Catania - si legge nella nota ufficiale - accoglie Federica e Giulia La Spina, figlie dell’indimenticabile Stefania Sberna e di Salvo: le due giovani e brillanti sorelle, cresciute coltivando una sincera passione sportiva naturalmente condivisa con la madre e il padre, hanno accettato l’invito ad aiutare la squadra del cuore dalla cabina della speaker, formulato dall'amministratore unico Nico Le Mura e da tutti i dirigenti.

Il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino le ringrazia: “Per Federica e Giulia non era facile, in questo momento così complesso e doloroso, garantire disponibilità. Le ragazze hanno detto sì, infine, con la voglia di essere vicine al Catania e con quel coraggio che Stefania e Salvo, due genitori straordinari, hanno saputo infondere in loro. Ecco perché, con grande ammirazione per una famiglia splendida, ci teniamo ad esprimere semplice ma autentica gratitudine”.

Nel comunicato diramato dal club compaiono anche le parole delle due ragazze: “Abbiamo ricevuto tantissime manifestazioni di cordoglio e sincero affetto - dicono Giulia e Federica La Spina - Vogliamo ringraziare tutti. Catania, in particolare, ha dato prova di aver apprezzato la “sua” Stefania Sberna, che amava profondamente la sua città e il suo Catania: questo sentimento, quasi tangibile in casa nostra, è in noi e con noi lo porteremo ancora allo stadio, certi che lei approverebbe”.

In occasione della gara contro la Viterbese sarà inoltre osservato un minuto di raccoglimento e i giocatori del Catania indosseranno una maglia bianca con un messaggio in ricordo di Stefania Sberna.