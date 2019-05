Il Catania esonera Novellino a pochi giorni dai playoff: "Saremo protagonisti", aveva detto poco prima

Il Catania, che punta al ritorno in Serie B, ha esonerato Walter Novellino. "Ai playoff saremo protagonisti", aveva detto poco prima dell'annuncio.

Esonerato a pochi giorni dall'inizio dei playoff: è successo a Walter Novellino, 65enne tecnico irpino che il Catania aveva ingaggiato appena due mesi fa per sostituire Andrea Sottil e provare a centrare la promozione in Serie B.



Sfumato il primo posto, conquistato dalla Stabia, i rossazzurri hanno visto sfumare anche il secondo, ottenuto dal Trapani, e infine pure il terzo, acciuffato dal Catanzaro proprio ieri. Gli etnei, dunque, hanno chiuso il Girone C al quarto posto e di conseguenza entreranno in gioco per i playoff già a partire dal secondo turno della fase a gironi.

I rossazzurri, che scenderanno in campo mercoledì 15 maggio al 'Massimino', saranno guidati nella corsa verso la B da Andrea Sottil, richiamato in mattinata dopo l'esonero di Novellino.

L'esonero dell'esperto allenatore arriva al termine di un periodo tutt'altro che positivo (15 punti conquistati in 9 gare disputate) e poche ore dopo il pareggio casalingo con il Rieti (1-1) che ha concluso la regular season.

Curioso, però, quanto accaduto ieri sin dal fischio finale della sfida. Walter Novellino non si è presentato ai microfoni dopo la gara, ufficialmente per via di "un aereo in partenza" in serata. Stamattina, però, l'allenatore rossazzurro aveva parlato a "Radio1 Rai", riferendosi serenamente agli imminenti playoff:

"Credo che questa squadra abbia i giocatori necessari per ritornare in B. Quella di ieri è stata una partita di fine stagione, i tifosi non sono stati contenti ma ciò che conta sono i playoff. Lì saremo sicuramente protagonisti".

Il Catania forse lo sarà, ma Novellino sicuramente no dato che circa un'ora dopo le sue dichiarazioni, il Calcio Catania ne ha comunicato l'esonero attraverso un comunicato ufficiale.