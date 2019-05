Il Cardiff saluta la Premier: perde con il Crystal Palace ed è retrocessione

Il Cardiff perde in casa contro il Crystal Palace e vede svanire anche le speranze di salvezza. Scende insieme ad Huddersfield e Fulham.

E’ durata appena una stagione l’avventura del in Premier League. La compagine gallese, dopo essere stata promossa al termine della scorsa annata, grazie al secondo posto ottenuto in Championship, venendo sconfitta per 3-2 in casa dal , vede sfumare in maniera matematica la salvezza.

Per la squadra allenata da Neil Warnock sono infatti 31 i punti in classifica dopo 37 partite giocate, ovvero quattro in meno, quando manca solo un turno alla fine del torneo, rispetto al che di punti ne ha messi in cascina 35 in 36 gare sin qui disputate.

Mentre la Premier League attende di conoscere la squadra vincitrice (il ha, con 92 punti, una sola lunghezza di vantaggio rispetto al ), ma aspetta ance che i giochi siano fatti in zona Champions dove la lotta è serrata (il è terzo con 70 punti ma una partita in più, inseguito da a 68, a 66 e a 65), i giochi in coda sono già chiusi con ampio anticipo.

Il Cardiff è infatti la terza squadra a retrocedere in Championship. In precedenza erano state l’ (appena 14 punti in 36 partite) ed il (26 punti in 37 gare) a salutare virtualmente in anticipo la massima serie inglese.

Per il Cardiff si chiude quindi un’annata terribile nella quale ha anche dovuto fare i conti con la tragica morte di Emiliano Sala. Sarebbe infatti dovuto essere l’attaccante argentino a garantire i goal per la salvezza, come noto però la sua avventura in Premier League non è mai purtroppo iniziata.