Il campionato scozzese termina in anticipo: Celtic incoronato campione

La lega scozzese ufficializza la fine della stagione dopo 30 turni: campioni i bianco-verdi. Retrocedono gli Hearts, che però preannunciano battaglia.

La lega scozzese ha annunciato ufficialmente di aver deciso di chiudere la stagione in anticipo. La Scottish Premier League 2019/20 non riprenderà: stop dopo 30 giornate.

La classifica è stata congelata e stilata in base alla media punti per partita (alcuni club avevano giocato soltanto 29 partite). Il , primo con distacco, è stato incoronato campione. È il nono titolo consecutivo.

🍀⚪ Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you 💚



Celtic Football Club - #9INAROW CHAMPIONS! 🏆9️⃣#StayHomeStaySafe — Celtic Football Club (from 🏡) (@CelticFC) May 18, 2020

I biancoverdi di Glasgow avevano un vantaggio di 13 punti sui , anche se al termine del campionato si sarebbero giocati altri due 'gironcini' basandosi comunque sui punti raccolti in Regular Season.

Altre squadre

Retrocessi invece gli Hearts of Midlothian, che avevano 4 punti in meno dell' Accies al momento dello stop. Ma il club di Edimburgo, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha preannunciato la possibilità di far ricorso.

"Abbiamo dichiarato fin dall'inizio che non crediamo che sia giusto che un club debba essere ingiustamente penalizzato a causa della pandemia di COVID-19 [...] Il club si è affidato a una consulenza legale durante questo processo e sta continuando a farlo. Speriamo di dover evitare la necessità di seguire questa strada. L'azione legale richiederebbe sia tempo che denaro. Anche se i costi della retrocessione per il club sarebbero superiori".

La decisione dello stop è stata presa unanimamente dai 12 club di prima divisione. Classifica congelata e stagione finita anche in seconda e terza serie. Con l'incognita di chi, come gli Hearts, ha intenzione di dare battaglia fino in fondo.