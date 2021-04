Il torneo più equilibrato d'Europa, la Ligue 1: PSG terzo, quattro squadre in cinque punti

PSG sconfitto nello scontro diretto contro il Lille, rush finale da seguire con attenzione: anche Lione e Monaco sperano nel titolo.

Il Re non è morto, ma traballa sensibilmente dal suo trono. E' stato colpito duramente da chi vuole, dopo anni, cambiare direzione. Dalla possibilità di andare a +3 sul Lille, il PSG si ritrova a -3 dalla capolista e con Monaco e Lione a spingere a poche lunghezze di distanza.

K.o nello scontro diretto tra capoliste, il PSG è ora costretto nuovamente ad inseguire, mentre il Monaco ha recuperato terreno portandosi a -1 dal team Pochettino. Occasione persa invece per il Lione nel posticipo, visto il pareggio contro il Lens per 1-1 che permette comunque di avvicinarsi ai parigini, ora a -2, seppur a cinque punti dalla vetta.

Quattro squadre in pochi passi dunque, con il Lille a 66 punti, il PSG a 63, dunque Monaco a 62 e Lione a 61. La Ligue 1, dopo anni di dominio dittatoriale provinente dalla capitale, è ora a sorpresa il campionato più equilibrato d'Europa, mentre Serie A, Premier e Bundesliga sembrano oramai decise.

Una vera novità nel nuovo millennio per i tifosi francesi, visto e considerando come al'era Lione sia seguita quella ancor più netta del PSG, con sette titoli conquistati nelle ultime otto edizioni. In mezzo la vittoria del Monaco, come di consueto rinato dopo aver inciampato per qualche annata di troppo.

Se il PSG rimane la favorita nonostante il secondo posto, vista la presenza di una squadra nettamente sulla carta più forte, Monaco, Lione e Lille hanno grandi possibilità di tornare sul tetto di Francia, anche considerando come Mbappé e compagni avranno la Champions come massimo obiettivo primaverile, ancora una volta.

Monaco, Lille e Lione sono alle prese con una stagione senza squilli di tromba rispetto al solito, con un cammino spesso altalenante di pareggi e sconfitte, che d'altra parte però ha visto il PSG essere ampiamente deludente a più riprese e dunque mai veramente in fuga o roboante nei risultati.

Ben otto le sconfitte del PSG nel 2020/2021 di Ligue 1, troppe per poter fuggire in vetta alla classifica. Nonostante Mbappè, Kean, Di Maria, Neymar e il resto dell'atomico attacco di Pochettino, sono 67 le reti messe a segno, solamente tre in più del Monaco.