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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Il cammino dell’Inghilterra verso la finale della Coppa del Mondo: semifinale contro l’Argentina, informazioni sulla sede, corsa alla Scarpa d’Oro e altro ancora

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Inghilterra
H. Kane
J. Bellingham

Non perderti l’occasione di vedere l’Inghilterra in azione al Mondiale: dove giocherà e contro chi

Alla vigilia del torneo della Coppa del Mondo FIFA 2026, i tifosi dell'Inghilterra nutrivano grandi speranze che la loro nazionale potesse arrivare fino in fondo e mettere finalmente le mani sul luccicante trofeo d'oro, anche se hanno dovuto sopportare sessant'anni di sofferenza.

Dopo aver chiuso in testa il proprio girone, grazie a due vittorie contro Croazia e Panama e a un pareggio con il Ghana, l'Inghilterra ha eliminato RD Congo, i co-padroni di casa del Messico all'Azteca e la Norvegia ai tempi supplementari nella fase a eliminazione diretta.

Questo successo prepara un'epica semifinale contro una storica rivale, l'Argentina, mercoledì (15 luglio).

L'Inghilterra ha raggiunto le semifinali del Mondiale nel 2018 e i quarti di finale nel 2022, ma riuscirà ad arrivare fino in fondo nel 2026? GOAL vi guida attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per la Coppa del Mondo 2026, compreso come assicurarvi un posto per le prossime partite dell'Inghilterra e quanto costerà.

Analizzare il possibile percorso dell'Inghilterra nella fase a eliminazione diretta rivela incroci tattici cruciali e calendari di riposo che potrebbero influenzarne il cammino nel torneo. Per sostenere i pronostici del vostro tabellone con la massima flessibilità finanziaria fin dal primo giorno, aprire un nuovo profilo con crediti introduttivi è l'ideale. Scoprite come richiedere un bonus deposito di alto valore utilizzando il nostro codice promo Megapari ufficiale.

Risultati dell'Inghilterra ai Mondiali 2026 e prossime partite

Data

Partita (orario locale del calcio d'inizio)

Stadio

Risultato finale / Biglietti

Mercoledì 17 giugno

Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT)

AT&T Stadium, Dallas

L'Inghilterra ha vinto 4-2

Martedì 23 giugno

Inghilterra vs Ghana (16:00 ET)

Gillette Stadium, Foxborough

0-0

Sabato 27 giugno

Panama vs Inghilterra (17:00 ET)

MetLife Stadium, East Rutherford

L'Inghilterra ha vinto 2-0

Mercoledì 1 luglio

Inghilterra vs RD Congo (12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

L'Inghilterra ha vinto 2-1

Domenica 5 luglio

Messico vs Inghilterra (18:00 CST)

Estadio Azteca, Città del Messico

L'Inghilterra ha vinto 3-2

Sabato 10 luglio

Norvegia vs Inghilterra (17:00 ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

L'Inghilterra ha vinto 2-1 (dts)

Mercoledì 15 luglio

Inghilterra vs Argentina (15:00 ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Biglietti


Il percorso dell'Inghilterra verso la finale della Coppa del Mondo 2026

Dal momento che l'Inghilterra ha chiuso al primo posto il Gruppo L, queste sono le date, gli orari e gli stadi in cui giocherà, se riuscirà a raggiungere la finale della Coppa del Mondo del 19 luglio.

Dopo la vittoria nei quarti di finale contro la Norvegia, l'Inghilterra ora vola ad Atlanta per affrontare l'Argentina mercoledì (15 luglio).

Le due squadre si sono affrontate cinque volte ai Mondiali in passato, a partire dall'edizione del 1962. Sebbene l'Inghilterra abbia subito sconfitte memorabili contro i sudamericani nel 1986 (la 'Mano de Dios' di Maradona) e nel 1998 (il cartellino rosso di Beckham), l'Inghilterra vanta un vantaggio di 3-2 nei precedenti in questi confronti ufficiali.

In caso di successo, l'Inghilterra affronterà Francia o Spagna in finale.

Data (orario locale del calcio d'inizio)

Turno

Stadio

Possibile partita

Biglietti

15 luglio (15:00 ET)

Semifinali

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Inghilterra vs Argentina

Biglietti

19 luglio (15:00 ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Partita 104: TBD vs Francia o Spagna

Biglietti

Scarpa d'Oro della Coppa del Mondo 2026: classifica aggiornata

Dopo il suo ottavo gol del torneo, durante il quarto di finale della Francia contro il Marocco, Kylian Mbappe è tornato in testa alla classifica della Scarpa d'Oro della Coppa del Mondo FIFA 2026 insieme a Lionel Messi. Tuttavia, gli eroi dell'Inghilterra Harry Kane e Jude Bellingham, entrambi attualmente a quota sei gol, restano in corsa per il titolo di capocannoniere in Nord America.

Giocatore (Squadra)

Numero di gol

Prossima partita - Biglietti

Lionel Messi (Argentina)

8

vs Inghilterra - Biglietti

Kylian Mbappe (Francia)

8

vs Spagna - Biglietti

Erling Haaland (Norvegia)

7

Eliminato

Harry Kane (Inghilterra)

6

vs Argentina - Biglietti

Jude Bellingham (Inghilterra)

6

vs Argentina - Biglietti

Ousmane Dembele (Francia)

5

vs Spagna - Biglietti

Vinícius Júnior (Brasile)

4

Eliminato

Julián Quiñones (Messico)

4

Eliminato

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Eliminato

Mikel Oyarzabal (Spagna)

4

vs Francia - Biglietti

Come acquistare i biglietti dell'Inghilterra ai Mondiali

Ecco lo stato attuale della vendita dei biglietti:

  • Fase di vendita last minute: questa fase è attualmente attiva e funziona in base all'ordine di arrivo. A differenza delle lotterie, si tratta di transazioni in tempo reale. Questa è l'ultima finestra per acquistare direttamente dalla FIFA.
  • Marketplace ufficiale FIFA per la rivendita: questa è l'unica piattaforma autorizzata per i tifosi per acquistare e vendere biglietti verificati al valore nominale. Rimarrà aperta fino alla fine del torneo.
  • Marketplace secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Spesso sono le opzioni migliori per le partite a eliminazione diretta ad alta richiesta, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controllate sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell'acquisto.

Biglietti dell'Inghilterra ai Mondiali: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da appena $60 (per specifici livelli tifoso), mentre i prezzi per la finale hanno raggiunto i $6.730, per non parlare poi dei marketplace secondari e della rivendita, che sono saliti ancora più in alto.

Prezzi dei biglietti della Coppa del Mondo FIFA 2026:

Date

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia stimata del mercato secondario

14 luglio – 15 luglio

Semifinali

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Gruppo L - Classifica finale

Posizione

Squadra

Giocate

V

N

P

GF

GS

DR

Pti

Stato

Inghilterra

3

2

1

0

6

2

+4

7

Qualificata

Croazia

3

2

0

1

5

5

0

6

Qualificata

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualificata

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Eliminata

Chi fa parte della rosa dell'Inghilterra per la Coppa del Mondo 2026?

Ecco la rosa ufficiale di 26 giocatori che rappresenta l'Inghilterra alla Coppa del Mondo FIFA 2026:

Ruolo

Giocatore

Club attuale

Portieri

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Difensori

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Centrocampisti

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Attaccanti

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitano)

Bayern Monaco


Marcus Rashford

Barcellona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli

Delineare il potenziale percorso dell'Inghilterra verso la finale della Coppa del Mondo rivela una serie potenzialmente impegnativa di partite a eliminazione diretta contro avversarie internazionali di alto livello. Con l'avanzare del torneo, i possibili incroci nei quarti di finale e in semifinale dipenderanno dai piazzamenti nei gironi e dagli esiti delle sfide a eliminazione diretta. Per chi è interessato a seguire le quote a lungo termine del torneo o le linee delle singole partite, completare la procedura di registrazione a betano consente di accedere a mercati internazionali di calcio completi. Mantenere attivo un profilo di scommesse sportive permette ai tifosi di analizzare le proiezioni del torneo, valutare i percorsi delle squadre e monitorare l'evoluzione delle quote vincente mentre le nazionali avanzano in ogni turno della competizione.

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