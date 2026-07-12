Alla vigilia del torneo della Coppa del Mondo FIFA 2026, i tifosi dell'Inghilterra nutrivano grandi speranze che la loro nazionale potesse arrivare fino in fondo e mettere finalmente le mani sul luccicante trofeo d'oro, anche se hanno dovuto sopportare sessant'anni di sofferenza.
Dopo aver chiuso in testa il proprio girone, grazie a due vittorie contro Croazia e Panama e a un pareggio con il Ghana, l'Inghilterra ha eliminato RD Congo, i co-padroni di casa del Messico all'Azteca e la Norvegia ai tempi supplementari nella fase a eliminazione diretta.
Questo successo prepara un'epica semifinale contro una storica rivale, l'Argentina, mercoledì (15 luglio).
L'Inghilterra ha raggiunto le semifinali del Mondiale nel 2018 e i quarti di finale nel 2022, ma riuscirà ad arrivare fino in fondo nel 2026? GOAL vi guida attraverso tutte le ultime informazioni sui biglietti per la Coppa del Mondo 2026, compreso come assicurarvi un posto per le prossime partite dell'Inghilterra e quanto costerà.
Analizzare il possibile percorso dell'Inghilterra nella fase a eliminazione diretta rivela incroci tattici cruciali e calendari di riposo che potrebbero influenzarne il cammino nel torneo. Per sostenere i pronostici del vostro tabellone con la massima flessibilità finanziaria fin dal primo giorno, aprire un nuovo profilo con crediti introduttivi è l'ideale. Scoprite come richiedere un bonus deposito di alto valore utilizzando il nostro codice promo Megapari ufficiale.
Risultati dell'Inghilterra ai Mondiali 2026 e prossime partite
Data
Partita (orario locale del calcio d'inizio)
Stadio
Risultato finale / Biglietti
Mercoledì 17 giugno
Inghilterra vs Croazia (15:00 CDT)
AT&T Stadium, Dallas
L'Inghilterra ha vinto 4-2
Martedì 23 giugno
Inghilterra vs Ghana (16:00 ET)
Gillette Stadium, Foxborough
0-0
Sabato 27 giugno
Panama vs Inghilterra (17:00 ET)
MetLife Stadium, East Rutherford
L'Inghilterra ha vinto 2-0
Mercoledì 1 luglio
Inghilterra vs RD Congo (12:00 ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
L'Inghilterra ha vinto 2-1
Domenica 5 luglio
Messico vs Inghilterra (18:00 CST)
Estadio Azteca, Città del Messico
L'Inghilterra ha vinto 3-2
Sabato 10 luglio
Norvegia vs Inghilterra (17:00 ET)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
L'Inghilterra ha vinto 2-1 (dts)
Mercoledì 15 luglio
Inghilterra vs Argentina (15:00 ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Il percorso dell'Inghilterra verso la finale della Coppa del Mondo 2026
Dal momento che l'Inghilterra ha chiuso al primo posto il Gruppo L, queste sono le date, gli orari e gli stadi in cui giocherà, se riuscirà a raggiungere la finale della Coppa del Mondo del 19 luglio.
Dopo la vittoria nei quarti di finale contro la Norvegia, l'Inghilterra ora vola ad Atlanta per affrontare l'Argentina mercoledì (15 luglio).
Le due squadre si sono affrontate cinque volte ai Mondiali in passato, a partire dall'edizione del 1962. Sebbene l'Inghilterra abbia subito sconfitte memorabili contro i sudamericani nel 1986 (la 'Mano de Dios' di Maradona) e nel 1998 (il cartellino rosso di Beckham), l'Inghilterra vanta un vantaggio di 3-2 nei precedenti in questi confronti ufficiali.
In caso di successo, l'Inghilterra affronterà Francia o Spagna in finale.
Data (orario locale del calcio d'inizio)
Turno
Stadio
Possibile partita
Biglietti
15 luglio (15:00 ET)
Semifinali
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Inghilterra vs Argentina
19 luglio (15:00 ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partita 104: TBD vs Francia o Spagna
Scarpa d'Oro della Coppa del Mondo 2026: classifica aggiornata
Dopo il suo ottavo gol del torneo, durante il quarto di finale della Francia contro il Marocco, Kylian Mbappe è tornato in testa alla classifica della Scarpa d'Oro della Coppa del Mondo FIFA 2026 insieme a Lionel Messi. Tuttavia, gli eroi dell'Inghilterra Harry Kane e Jude Bellingham, entrambi attualmente a quota sei gol, restano in corsa per il titolo di capocannoniere in Nord America.
Giocatore (Squadra)
Numero di gol
Prossima partita - Biglietti
Lionel Messi (Argentina)
8
vs Inghilterra - Biglietti
Kylian Mbappe (Francia)
8
vs Spagna - Biglietti
Erling Haaland (Norvegia)
7
Eliminato
Harry Kane (Inghilterra)
6
vs Argentina - Biglietti
Jude Bellingham (Inghilterra)
6
vs Argentina - Biglietti
Ousmane Dembele (Francia)
5
vs Spagna - Biglietti
Vinícius Júnior (Brasile)
4
Eliminato
Julián Quiñones (Messico)
4
Eliminato
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Eliminato
Mikel Oyarzabal (Spagna)
4
vs Francia - Biglietti
Come acquistare i biglietti dell'Inghilterra ai Mondiali
Ecco lo stato attuale della vendita dei biglietti:
- Fase di vendita last minute: questa fase è attualmente attiva e funziona in base all'ordine di arrivo. A differenza delle lotterie, si tratta di transazioni in tempo reale. Questa è l'ultima finestra per acquistare direttamente dalla FIFA.
- Marketplace ufficiale FIFA per la rivendita: questa è l'unica piattaforma autorizzata per i tifosi per acquistare e vendere biglietti verificati al valore nominale. Rimarrà aperta fino alla fine del torneo.
- Marketplace secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Spesso sono le opzioni migliori per le partite a eliminazione diretta ad alta richiesta, anche se i prezzi possono variare rispetto al valore nominale. Controllate sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell'acquisto.
Biglietti dell'Inghilterra ai Mondiali: quanto costano?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo del 2026.
I biglietti per la fase a gironi partivano da appena $60 (per specifici livelli tifoso), mentre i prezzi per la finale hanno raggiunto i $6.730, per non parlare poi dei marketplace secondari e della rivendita, che sono saliti ancora più in alto.
Prezzi dei biglietti della Coppa del Mondo FIFA 2026:
Date
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia stimata del mercato secondario
14 luglio – 15 luglio
Semifinali
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
Gruppo L - Classifica finale
Posizione
Squadra
Giocate
V
N
P
GF
GS
DR
Pti
Stato
1ª
Inghilterra
3
2
1
0
6
2
+4
7
Qualificata
2ª
Croazia
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualificata
3ª
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualificata
4ª
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Eliminata
Chi fa parte della rosa dell'Inghilterra per la Coppa del Mondo 2026?
Ecco la rosa ufficiale di 26 giocatori che rappresenta l'Inghilterra alla Coppa del Mondo FIFA 2026:
Ruolo
Giocatore
Club attuale
Portieri
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Difensori
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Centrocampisti
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Attaccanti
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitano)
Bayern Monaco
Marcus Rashford
Barcellona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli
Delineare il potenziale percorso dell'Inghilterra verso la finale della Coppa del Mondo rivela una serie potenzialmente impegnativa di partite a eliminazione diretta contro avversarie internazionali di alto livello. Con l'avanzare del torneo, i possibili incroci nei quarti di finale e in semifinale dipenderanno dai piazzamenti nei gironi e dagli esiti delle sfide a eliminazione diretta. Per chi è interessato a seguire le quote a lungo termine del torneo o le linee delle singole partite, completare la procedura di registrazione a betano consente di accedere a mercati internazionali di calcio completi. Mantenere attivo un profilo di scommesse sportive permette ai tifosi di analizzare le proiezioni del torneo, valutare i percorsi delle squadre e monitorare l'evoluzione delle quote vincente mentre le nazionali avanzano in ogni turno della competizione.