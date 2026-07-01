In Messico cresce la fiducia che le loro amate stelle del calcio possano arrivare fino in fondo alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e conquistare il premio più grande di questo sport il 19 luglio.

Tra i co-organizzatori del Mondiale, il Messico è stata una delle sole tre squadre, insieme a Francia e Argentina, ad approdare alla fase a eliminazione diretta con un percorso netto. Ha inoltre mantenuto il suo impressionante record difensivo, senza subire neppure un gol, battendo anche l'Ecuador nei sedicesimi di finale.

Quando il Messico ha ospitato il Mondiale nel 1970 e nel 1986, raggiunse i quarti di finale in entrambe le occasioni. Il fatto di giocare in casa negli ottavi di finale sarà un'ulteriore spinta per emulare quelle imprese del passato e persino superarle.

Prossimo impegno per gli uomini di Javier Aguirre: l'Inghilterra, questa domenica (5 luglio) all'Estadio Azteca di Città del Messico.

L'analisi dei possibili percorsi nel tabellone verso la finale evidenzia quanto siano cruciali il piazzamento nella fase a gironi e il cammino potenzialmente evitato per le squadre in corsa nel torneo. Per fare in modo che i tuoi bet builder personalizzati siano supportati da eccezionali premi di iscrizione fin dal primo giorno, inserire un codice di registrazione è fondamentale. Dai un'occhiata alla nostra recensione passo dopo passo per riscattare i tuoi premi di benvenuto usando il nostro attuale codice bonus bet365.

Lascia che GOAL ti mostri tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono il Messico da qui alla finale della Coppa del Mondo del 19 luglio, e come puoi prenotare i biglietti per vederlo in azione nella sua corsa verso la gloria mondiale.

Calendario e risultati del Messico alla Coppa del Mondo 2026

Data Partita (orario locale del calcio d'inizio) Stadio Risultato finale / Biglietti giovedì 11 giugno Messico vs Sudafrica (13:00 CST) Estadio Azteca, Città del Messico Messico ha vinto 2-0 giovedì 18 giugno Messico vs Corea del Sud (19:00 CST) Estadio Akron, Zapopan Messico ha vinto 1-0 mercoledì 24 giugno Messico vs Repubblica Ceca (19:00 CST) Estadio Azteca, Città del Messico Messico ha vinto 3-0 martedì 30 giugno Messico vs Ecuador (19:00 CST) Estadio Azteca, Città del Messico Messico ha vinto 2-0 domenica 5 luglio Messico vs Inghilterra (18:00 CST) Estadio Azteca (Città del Messico) Biglietti

Il percorso del Messico verso la finale della Coppa del Mondo 2026

Dato che il Messico ha chiuso al primo posto il Gruppo A, queste sono le date, gli orari e gli stadi in cui giocherà se riuscirà ad arrivare alla finale della Coppa del Mondo del 19 luglio.

Dopo la vittoria nei sedicesimi di finale contro l'Ecuador, il Messico affronterà ora l'Inghilterra all'Estadio Azteca negli ottavi di finale. Il Messico ha perso solo due volte in partite internazionali ufficiali nell'iconico stadio dalla sua apertura nel 1966.

Dopodiché ci saranno Brasile o Norvegia nei quarti di finale, Argentina/Egitto/Svizzera/Colombia come possibili avversarie in semifinale e forse Spagna/Francia/Portogallo in finale.

Data (orario locale del calcio d'inizio) Turno Stadio Possibile partita Biglietti 5 luglio (18:00 CST) Ottavi di finale Estadio Azteca (Città del Messico) Messico vs Inghilterra Biglietti 11 luglio (17:00 ET) Quarti di finale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Partita 99: vs Brasile o Norvegia Biglietti 15 luglio (15:00 ET) Semifinali Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Partita 102: vs Vincente Partita 100 Biglietti 19 luglio (15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: vs Vincente Partita 101 Biglietti

Gruppo A - classifica finale

Pos Squadra Giocate V N P GF GS DR Pt Status 1° Messico 3 3 0 0 6 0 +6 9 Qualificato 2° Sudafrica 3 1 1 1 2 3 -1 4 Qualificato 3° Corea del Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 Eliminato 4° Repubblica Ceca 3 0 1 2 2 6 -4 1 Eliminato

Come acquistare i biglietti del Messico per la Coppa del Mondo

Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:

Fase di vendita last minute: questa fase è attualmente attiva e funziona in base all'ordine di arrivo. A differenza delle lotterie, queste sono transazioni in tempo reale. È l'ultima finestra per acquistare direttamente dalla FIFA.

Marketplace ufficiale FIFA per la rivendita: questa è l'unica piattaforma autorizzata per i tifosi per acquistare e vendere biglietti verificati al valore nominale. Rimarrà aperta fino alla fine del torneo.

Marketplace secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub . Spesso sono le opzioni migliori per le partite a eliminazione diretta con maggiore richiesta, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell'acquisto.

Biglietti del Messico per la Coppa del Mondo: quanto costano?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da appena $60 (per specifici livelli Supporter), mentre i prezzi per la finale sono arrivati fino a $6.730, senza contare i marketplace secondari e la rivendita, che spingono ancora più in alto.

Prezzi dei biglietti della Coppa del Mondo FIFA 2026:

Date Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia stimata del mercato secondario 4 luglio – 7 luglio Ottavi di finale $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 luglio – 11 luglio Quarti di finale $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 luglio – 15 luglio Semifinali $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 luglio Finale per il terzo posto $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Chi c'è nella rosa del Messico per la Coppa del Mondo 2026?

Ecco la rosa ufficiale di 26 giocatori che rappresenta il Messico alla Coppa del Mondo FIFA 2026:

Ruolo Giocatore Club attuale Portieri Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna Difensori Edson Álvarez Fenerbahçe

César Montes Lokomotiv Moscow

Johan Vásquez Genoa

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar Centrocampisti Luis Chávez Dynamo Moscow

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK Athens

Luis Romo Chivas / Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético Madrid

Brian Gutiérrez Chivas / Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana Attaccanti Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez AC Milan

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas / Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez UNAM Pumas

Armando González Chivas / Guadalajara

Shop: kit del Messico per la Coppa del Mondo FIFA 2026

Il Messico ha un kit disegnato da adidas per la Coppa del Mondo FIFA 2026 che si collega profondamente alle sue radici abbracciando al tempo stesso il futuro.

La maglia home del Messico fonde tradizione e futuro, utilizzando una base verde intenso arricchita da motivi geometrici ispirati agli Aztechi. La maglia celebra la passione di una nazione che vive e respira calcio, catturando l'energia che unisce generazioni di tifosi. Sul retro del colletto compare la frase “SOMOS MÉXICO”, “Siamo il Messico”, un potente messaggio di unità e orgoglio nazionale. Sono presenti anche tocchi moderni come le audaci strisce sulle spalle e l'avanzata tecnologia di raffreddamento adidas, per garantire che prestazione e identità convivano perfettamente.

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