In Messico cresce la fiducia che le loro amate stelle del calcio possano arrivare fino in fondo alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e conquistare il premio più grande di questo sport il 19 luglio.
Tra i co-organizzatori del Mondiale, il Messico è stata una delle sole tre squadre, insieme a Francia e Argentina, ad approdare alla fase a eliminazione diretta con un percorso netto. Ha inoltre mantenuto il suo impressionante record difensivo, senza subire neppure un gol, battendo anche l'Ecuador nei sedicesimi di finale.
Quando il Messico ha ospitato il Mondiale nel 1970 e nel 1986, raggiunse i quarti di finale in entrambe le occasioni. Il fatto di giocare in casa negli ottavi di finale sarà un'ulteriore spinta per emulare quelle imprese del passato e persino superarle.
Prossimo impegno per gli uomini di Javier Aguirre: l'Inghilterra, questa domenica (5 luglio) all'Estadio Azteca di Città del Messico.
L'analisi dei possibili percorsi nel tabellone verso la finale evidenzia quanto siano cruciali il piazzamento nella fase a gironi e il cammino potenzialmente evitato per le squadre in corsa nel torneo. Per fare in modo che i tuoi bet builder personalizzati siano supportati da eccezionali premi di iscrizione fin dal primo giorno, inserire un codice di registrazione è fondamentale. Dai un'occhiata alla nostra recensione passo dopo passo per riscattare i tuoi premi di benvenuto usando il nostro attuale codice bonus bet365.
Lascia che GOAL ti mostri tutti i possibili percorsi e gli avversari che attendono il Messico da qui alla finale della Coppa del Mondo del 19 luglio, e come puoi prenotare i biglietti per vederlo in azione nella sua corsa verso la gloria mondiale.
Calendario e risultati del Messico alla Coppa del Mondo 2026
Data
Partita (orario locale del calcio d'inizio)
Stadio
Risultato finale / Biglietti
giovedì 11 giugno
Messico vs Sudafrica (13:00 CST)
Estadio Azteca, Città del Messico
Messico ha vinto 2-0
giovedì 18 giugno
Messico vs Corea del Sud (19:00 CST)
Estadio Akron, Zapopan
Messico ha vinto 1-0
mercoledì 24 giugno
Messico vs Repubblica Ceca (19:00 CST)
Estadio Azteca, Città del Messico
Messico ha vinto 3-0
martedì 30 giugno
Messico vs Ecuador (19:00 CST)
Estadio Azteca, Città del Messico
Messico ha vinto 2-0
domenica 5 luglio
Messico vs Inghilterra (18:00 CST)
Estadio Azteca (Città del Messico)
Il percorso del Messico verso la finale della Coppa del Mondo 2026
Dato che il Messico ha chiuso al primo posto il Gruppo A, queste sono le date, gli orari e gli stadi in cui giocherà se riuscirà ad arrivare alla finale della Coppa del Mondo del 19 luglio.
Dopo la vittoria nei sedicesimi di finale contro l'Ecuador, il Messico affronterà ora l'Inghilterra all'Estadio Azteca negli ottavi di finale. Il Messico ha perso solo due volte in partite internazionali ufficiali nell'iconico stadio dalla sua apertura nel 1966.
Dopodiché ci saranno Brasile o Norvegia nei quarti di finale, Argentina/Egitto/Svizzera/Colombia come possibili avversarie in semifinale e forse Spagna/Francia/Portogallo in finale.
Data (orario locale del calcio d'inizio)
Turno
Stadio
Possibile partita
Biglietti
5 luglio (18:00 CST)
Ottavi di finale
Estadio Azteca (Città del Messico)
Messico vs Inghilterra
11 luglio (17:00 ET)
Quarti di finale
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Partita 99: vs Brasile o Norvegia
15 luglio (15:00 ET)
Semifinali
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Partita 102: vs Vincente Partita 100
19 luglio (15:00 ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Partita 104: vs Vincente Partita 101
Gruppo A - classifica finale
Pos
Squadra
Giocate
V
N
P
GF
GS
DR
Pt
Status
1°
Messico
3
3
0
0
6
0
+6
9
Qualificato
2°
Sudafrica
3
1
1
1
2
3
-1
4
Qualificato
3°
Corea del Sud
3
1
0
2
2
3
-1
3
Eliminato
4°
Repubblica Ceca
3
0
1
2
2
6
-4
1
Eliminato
Come acquistare i biglietti del Messico per la Coppa del Mondo
Ecco la situazione attuale della vendita dei biglietti:
- Fase di vendita last minute: questa fase è attualmente attiva e funziona in base all'ordine di arrivo. A differenza delle lotterie, queste sono transazioni in tempo reale. È l'ultima finestra per acquistare direttamente dalla FIFA.
- Marketplace ufficiale FIFA per la rivendita: questa è l'unica piattaforma autorizzata per i tifosi per acquistare e vendere biglietti verificati al valore nominale. Rimarrà aperta fino alla fine del torneo.
- Marketplace secondari: i tifosi possono trovare biglietti anche su piattaforme come StubHub. Spesso sono le opzioni migliori per le partite a eliminazione diretta con maggiore richiesta, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale. Controlla sempre i termini e le condizioni del sito secondario prima dell'acquisto.
Biglietti del Messico per la Coppa del Mondo: quanto costano?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo del 2026.
I biglietti per la fase a gironi partivano da appena $60 (per specifici livelli Supporter), mentre i prezzi per la finale sono arrivati fino a $6.730, senza contare i marketplace secondari e la rivendita, che spingono ancora più in alto.
Prezzi dei biglietti della Coppa del Mondo FIFA 2026:
Date
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia stimata del mercato secondario
4 luglio – 7 luglio
Ottavi di finale
$240 – $640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 luglio – 11 luglio
Quarti di finale
$450 – $1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 luglio – 15 luglio
Semifinali
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 luglio
Finale per il terzo posto
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
Chi c'è nella rosa del Messico per la Coppa del Mondo 2026?
Ecco la rosa ufficiale di 26 giocatori che rappresenta il Messico alla Coppa del Mondo FIFA 2026:
Ruolo
Giocatore
Club attuale
Portieri
Guillermo Ochoa
AEL Limassol
Raúl Rangel
Chivas / Guadalajara
Carlos Acevedo
Santos Laguna
Difensori
Edson Álvarez
Fenerbahçe
César Montes
Lokomotiv Moscow
Johan Vásquez
Genoa
Jesús Gallardo
Toluca
Jorge Sánchez
PAOK
Israel Reyes
Club América
Mateo Chávez
AZ Alkmaar
Centrocampisti
Luis Chávez
Dynamo Moscow
Álvaro Fidalgo
Real Betis
Orbelín Pineda
AEK Athens
Luis Romo
Chivas / Guadalajara
Érik Lira
Cruz Azul
Obed Vargas
Atlético Madrid
Brian Gutiérrez
Chivas / Guadalajara
Gilberto Mora
Tijuana
Attaccanti
Raúl Jiménez
Fulham
Santiago Giménez
AC Milan
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Roberto Alvarado
Chivas / Guadalajara
Alexis Vega
Toluca
César Huerta
Anderlecht
Guillermo Martínez
UNAM Pumas
Armando González
Chivas / Guadalajara
Shop: kit del Messico per la Coppa del Mondo FIFA 2026
Il Messico ha un kit disegnato da adidas per la Coppa del Mondo FIFA 2026 che si collega profondamente alle sue radici abbracciando al tempo stesso il futuro.
La maglia home del Messico fonde tradizione e futuro, utilizzando una base verde intenso arricchita da motivi geometrici ispirati agli Aztechi. La maglia celebra la passione di una nazione che vive e respira calcio, catturando l'energia che unisce generazioni di tifosi. Sul retro del colletto compare la frase “SOMOS MÉXICO”, “Siamo il Messico”, un potente messaggio di unità e orgoglio nazionale. Sono presenti anche tocchi moderni come le audaci strisce sulle spalle e l'avanzata tecnologia di raffreddamento adidas, per garantire che prestazione e identità convivano perfettamente.
Come guardare le partite del Messico con una VPN
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