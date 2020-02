Il 'Camino a la gloria' di Caicedo fino alla Lazio: calciatore grazie a un reality

Nato in un quartiere complicato, Caicedo è diventato calciatore grazie alla vittoria del reality 'Camino a gloria' in Ecuador. Oggi trascina la Lazio.

La sua zampata, l'ennesima di questa stagione, è servita alla per piegare il e portarsi a -1 dalla vetta ma la strada di Caicedo non è mai stata in discesa. Anzi.

Nato nel complicato quartiere Guayaquil in con un padre che vendeva frutta secca allo stadio e la madre casalinga, Caicedo ha sempre sognato di diventare un calciatore. Sogno coronato in un modo decisamente curioso.

All'età di 15 anni infatti Caicedo ha partecipato al reality 'Camino a la gloria' che metteva in palio uno stage col Boca Juniors insieme ad altri trentanove aspiranti calciatori. A spuntarla però è stato lui, che all'epoca non giocava da centravanti bensì da centrocampista centrale.

Altre squadre

Quel giorno è iniziata la lunga rincorsa di Caicedo verso la gloria: dall'Ecuador alla , poi , , , ed . Il tutto fino all' e al trasferimento in .

Arrivato come vice-Immobile, Caicedo in biancoceleste si è ritagliato uno spazio sempre più importante facendosi trovare pronto in caso di necessità. Questa poi sembra la stagione della sua definitiva consacrazione: 18 presenze e 8 goal in campionato, spesso decisivi.

Il sogno Scudetto della Lazio insomma passa anche dai piedi di Caicedo. Bomber grazie a un reality.