Il cambio lampo di Beierlorzer: dalla panchina del Colonia al Mainz in 9 giorni

La sfida tra Colonia e Mainz sarà speciale per Achim Beierlorzer: è passato da una panchina all'altra nel giro di nove giorni.

La prima giornata della post Coronavirus vede come protagonisti anche gli allenatori: tra chi come Herrlich ha rimandato l'esordio per aver infranto il protocollo e chi, come Achim Beierlorzer, vivrà una giornata da ex molto particolare.

La partita in questione è Colonia- e le due squadre hanno in comune qualcosa in più di essere entrambe sulle rive del Reno o aver idolatrato Jhon Cordoba. Solo in questa stagione sono state allenate dallo stesso tecnico.

Al contrario di quanto succede in , in gli allenatori possono allenare più squadre nello stesso anno. E Beierlorzer non solo ha allenato due squadre nel giro di poco, ma è anche passato da una panchina a un'altra in modo estremamente veloce.

Altre squadre

Il 9 novembre, dopo una beffarda sconfitta contro l' in casa, il tecnico è stato esonerato dal Colonia: la squadra aveva 7 punti in 11 partite. Dopo l'arrivo di Gisdol ha cambiato marcia, raccogliendone 25 in 14 gare.

Soltanto 9 giorni dopo l'esonero, il 18 novembre, Beierlorzer è diventato allenatore del Mainz, al posto di Sandro Schwarz. Ha collezionato 17 punti nelle sue prime 14 partite, portando la squadra appena sopra la zona salvezza.

Alle 15.30 di domenica l'uomo che ha fatto grandi cose con lo Jahn Regensburg, in Zweite , tornerà al RheinEnergieStadion da avversario. Ripensando a quell'esonero. E soprattutto a quei nove giorni in cui è passato da una panchina all'altra.

I cambi repentini di panchina comunque in Bundesliga non sono una novità: in alcuni casi anche nel giorno stesso. Ultimo in ordine cronologico Dieter Hecking, attuale tecnico dell'Amburgo, che il 22 dicembre 2012 lasciò il per il . Con cui vincerà una DFB-Pokal e una Supercoppa di Germania.