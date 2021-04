Il calvario senza fine di Gbamin: rientato dopo 20 mesi, si è infortunato di nuovo

Il mediano da 25 miilioni dell'Everton non trova pace: si è infortunato alla seconda partita, è rientato il 5 aprile, si è fermato nuovamente.

Quando nell'estate 2019 l'Everton aveva sborsato 25 milioni di euro nelle casse del Mainz per assicurarsi Jean-Philiippe Gbamin, la sensazione di chi aveva seguito il giocatore in Bundesliga era che i Toffees avessero fatto un gran colpo. A distanza di quasi due anni, la storia è diversa.

In realtà dare una valutazione sui primi mesi del classe 1995 in Premier League sembra ancora impossibile. D'altro canto, il conto dei minuti giocati dal suo arrivo al Goodison Park è davvero misero: 146 minuti in due anni.

Non si tratta però di una questione tecnica, perché il franco-ivoriano nelle prime due uscite nell'agosto 2019 aveva destato una buona impressione. Bensì di una questione fisica. Fino al mese scorso infatti l'esordio e la gara successiva erano anche le uniche due presenze di Gbamin con la maglia dell'Everton.

Nell'agosto 2019 infatti il mediano ex Lens e Mainz ha dovuto fare i conti con un grave problema al bicipite femorale. E ha iniziato un vero e proprio calvario, che è proseguito con la rottura del tendine d'Achille al rientro dopo la pausa forzata a causa del Covid-19 la scorsa primavera.

L'incubo sembrava superato lo scorso 5 aprile, quando Gbamin è tornato in campo dopo 20 lunghi mesi: 11 minuti contro il Crystal Palace che sembravano poter rappresentare un nuovo inizio.

Questa sera l'Everton si aspettava di averlo a disposizione contro il Brighton, invece il nome del fanco-ivoriano non risulta nemmeno in distinta a causa di una botta al ginocchio in allenamento, come ha comunicato lo stesso club.

Un infortunio che costringerà Gbamin a una visita domani a Londra per capire l'entità del problema. Augurandosi che non sia niente di grave. Perché l'Everton ha bisogno di forze fresche e il classe 1995 ha necessità di tornare in campo. Anche per dimostrare tutto il suo valore.