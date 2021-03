Il calvario di Hazard: undicesimo infortunio da quando è al Real Madrid

Eden Hazard si ferma nuovamente per un guaio muscolare: fin qui ha saltato 50 partite su 86 e si perderà anche l'Atalanta. Zidane: "Inspiegabile".

"Inspiegabile". Anche Zinedine Zidane, ormai, non sa più a che santo votarsi. Quando si parla di Eden Hazard, l'argomento è sempre lo stesso: gli infortuni. Una serie ormai infinita, iniziata praticamente nel momento in cui il belga ha messo piede a Madrid e ancora in corso. L'ultimo è roba recente, recentissima, tanto che l'ex Chelsea dovrà saltare anche la sfida contro l'Atalanta.

"Eden Hazard - recita il comunicato ufficiale del Real Madrid sulle condizioni dell'attaccante - ha rimediato un infortunio muscolare al psoas destro. Il suo recupero sarà monitorato in maniera costante".

Insomma, il calvario continua. Quest'anno Hazard ha disputato soltanto 14 partite tra tutte le competizioni, delle quali 9 in Liga e 3 in Champions League. In un'altra occasione, contro il Granada prima di Natale, si è seduto in panchina per tutti i 90 minuti. Le restanti le ha saltate, quasi tutte a causa di infortuni muscolari di varia natura. L'ultimo potrebbe costringerlo a uno stop di tre settimane.

"È una cosa inspiegabile - ha detto uno sconsolato Zidane, presente accanto a Karim Benzema nella conferenza stampa di presentazione del match di ritorno contro l'Atalanta - Qualcosa c'è sotto. Eden non si è mai fatto male nella sua carriera, o poche volte. È un giocatore giovane. Tutti vogliamo aiutarlo e speriamo che torni in campo in breve tempo. Se i tifosi potranno perdere la pazienza con lui? Lo aspetteranno, sappiamo che tipo di giocatore sia. Vogliono vederlo in campo, è chiaro, ma come tutti noi. Però in questo momento non è possibile".

Che Hazard sia l'argomento del giorno al Real Madrid, è testimoniato da un fatto: la conferenza odierna è stata organizzata per parlare dell'Atalanta, ma quasi metà delle domande riguardava proprio il belga. E Zidane, suo malgrado, è stato costretto a rispondere a tutte.

"Mi avete fatto quattro domande su di lui, ma non posso dire di più. Vogliamo vedere Hazard in campo, ma non so se accadrà con me o con un altro... Ha un contratto lungo. Ma prima o poi il suo momento arriverà. Problemi con lo staff medico? No, non credo. Qui c'è gente molto competente. Cercheremo di capire cosa stia accadendo, ma in questo momento è una cosa inspiegabile".

Altro dato, il più sconvolgente di tutti: si tratta dell'undicesimo infortunio di Hazard da quando il Real Madrid lo ha acquistato dal Chelsea, ormai quasi due anni fa. Delle 86 partite disputate da quel momento dai blancos in tutte le competizioni, lo sfortunatissimo belga ne ha giocate 36 e saltate 50. Cin-quan-ta. Un dato impressionante che, di fatto, ne ha rallentato in maniera pesante una carriera avviatasi verso livelli altissimi.