Il calendario di 27ª e 28ª giornata Serie A: date e orari

La Lega di Serie A ha comunicato le date di 27ª e 28ª giornata che si giocheranno nelle prossime due settimane. Il campionato slitta.

Ora è ufficiale: dopo il recupero della ventiseiesima giornata, programmato in questo week-end, slitta tutto il campionato. La ventisettesima giornata infatti si giocherà al posto della ventottesima che a sua volta verrà disputata nelle date previste per la ventinovesima.

e , impegnate nel ritorno degli ottavi di rispettivamente contro e , anticiperanno quindi le loro partite di campionato a venerdì 13 marzo. La invece affronterà l' domenica pomeriggio, mentre l' giocherà contro il alle ore 18. Il lunch-match sarà -. Lunedì sera in programma -.

Nel turno successivo invece anticipo venerdì 20 marzo per Lazio- con tre partite in programma sabato 21 marzo: - , Sampdoria- e Juventus-Lecce. Domenica 22 marzo in serata chiuderanno la giornata Milan-Roma (ore 18) e -Inter (ore 20.45).

27ª GIORNATA 13/3 18.30 -Napoli Sky 13/3 20.45 Bologna-Juventus Sky 14/3 15.00 - Sky 14/3 18.00 Genoa-Parma Sky 14/3 20.45 - DAZN 15/3 12.30 Lecce-Milan DAZN 15/3 15.00 Atalanta-Lazio Sky 15/3 15.00 Fiorentina-Brescia DAZN 15/3 18.00 Inter-Sassuolo Sky 16/3 20.45 Roma-Sampdoria Sky