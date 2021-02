Orari 25ª giornata Serie A: Milan-Udinese alle 20.45... in contemporanea con Sanremo

La Lega ha comunicato gli orari del turno infrasettimanale: Juve-Spezia di martedì, l'Inter chiude col Parma in posticipo al giovedì.

La Lega Calcio ha ufficialmente comunicato gli orari della 25ª giornata della Serie A 2020/21, che si gioca in infrasettimanale a inizio marzo: Milan-Udinese si giocherà alle ore 20.45 di mercoledì 3 marzo.

La gara sarà in contemporanea con il Festival di Sanremo, dove Zlatan Ibrahimovic è stato annunciato come ospite fisso per tutte le serate. Amadeus, direttore artistico del Festival, ha assicurato che lo svedese non perderà alcun appuntamento con i rossoneri.

La giornata si aprirà martedì alle 18.30 con l'anticipo tra Lazio e Torino, poi Juventus-Spezia sarà l'altro match. Anticipa alle 18.30 del mercoledì il Napoli, mentre mercoledì sera occhi anche su Fiorentina-Roma e sul derby di Genova.

Il posticipo del giovedì invece vedrà di fronte il Parma e l'Inter.