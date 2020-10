Il calendario delle italiane in Europa League: Napoli-AZ e Celtic-Milan nel primo turno

Milan in trasferta in Scozia, mentre il Napoli ospiterà l'AZ. La Roma se la vedrà invece contro lo Young Boys nel primo turno di Europa League.

Stilato il calendario di , per le italiane è ora di pensare alle prime gare in programma. , e , infatti, scenderanno in campo il 22 ottobre per il primo turno dei gironi di Europa League. Sei sfide a testa, con l'obiettivo di passare il turno e passare ai sedicesimi di finale.

Le prime italiane a scendere in campo saranno Napoli e Roma, rispettivamente impegnate nei match contro l'AZ e lo : entrambe in campo alle 18:55 del 22 ottobre, con gli azzurri al San Paolo e i giallorossi di scena in .

Nella stessa giornata, ma alle ore 21, scenderà in campo invece il Milan, impegnato in terra scozzese contro il . Per i rossoneri prima sfida interna contro lo Sparta Praga il 29 ottobre, alle 18:55. Napoli in trasferta contro la alle 21, mentre la Roma se la vedrà contro il Sofia all'Olimpico.

LE GARE DEL MILAN IN EUROPA LEAGUE

Celtic-Milan, 22 ottobre ore 21

Milan-Sparta Praga, 29 ottobre ore 18:55

Milan- , 5 novembre ore 21

Lille-Milan, 26 novembre ore 18:55

Milan-Celtic, 3 dicembre ore 18:55

Sparta Praga-Milan, 10 dicembre ore 21

LE GARE DEL NAPOLI IN EUROPA LEAGUE

Napoli-AZ, 22 ottobre ore 18:55

Real Sociedad-Napoli, 29 ottobre ore 21

Rijeka-Napoli, 5 novembre ore 18:55

Napoli-Rijeka, 26 novembre ore 21

AZ-Napoli, 3 dicembre ore 21

Napoli-Real Sociedad, 10 dicembre ore 18:55

LE GARE DELLA ROMA IN EUROPA LEAGUE