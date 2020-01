Il calciomercato può attendere: il 'colpo' della Juventus sarà Chiellini

La Juventus non interverrà in sede di calciomercato per sostituire l’infortunato Demiral: i bianconeri punteranno sul rientro di Chiellini.

L’infortunio occorso sabato sera a Merih Demiral in occasione della sfida di campionato vinta sul campo della , costringe Maurizio Sarri a fare i conti con un problema importante, ma la cosa non sta creando ansie particolari in casa .

Il tecnico bianconero dovrà rinunciare ad un difensore che nelle ultime settimane si è imposto in maniera sempre più importante, ma la situazione che si è venuta a creare, vista anche l’ampiezza della rosa a disposizione, non imporrà un intervento in sede di calciomercato.

Come riportato da Tuttosport, il vero grande colpo della Juventus coinciderà con il ritorno in campo di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero, fermo dallo scorso agosto quando ha riportato un infortunio al legamento crociato del ginocchio destro, è vicino al rientro e presto si riprenderà il suo posto nel cuore della difesa.

Alla nessuno vuole accelerare i tempi e di certo non verranno presi rischi inutili, Chiellini però sta rispettando i tempi previsti dalla tabella di marcia e quando tornerà a disposizione di Sarri sarà in condizioni ottimali.

Il capitano bianconero sarà di nuovo abile ed arruolabile a febbraio e, con ogni probabilità, la sfida del 23 con la potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rivederlo in campo. Per la gara di in programma il successivo 17 marzo contro il dovrebbe già essere a pieno regime.