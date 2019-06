Il calcio piange Justin Edinburgh: il tecnico del Leyton Orient muore a 49 anni

Il mondo del calcio piange e non solo piange Justin Edinburgh, leggenda del e tecnico del Leyton Orient che è venuto a mancare nella giornata di sabato a soli 49 anni.

Edinburgh era stato ricoverato lunedì a seguito di un arresto cardiaco subito subito dopo il suo ritorno da Madrid dove si era recato per assistere alla finale di e le sue condizioni purtroppo si sono aggravate nel corso degli ultimi giorni.

Ad annunciare la sua morte è stato il Leyton Orient attraverso un comunicato apparso sul suo sito ufficiale.

It is with profound and utmost sadness that Leyton Orient announces its manager Justin Edinburgh has passed away. #LOFC #OnlyOneOrient

We are deeply saddened and shocked to hear of the passing of Justin Edinburgh.



Our heartfelt condolences and thoughts go out to his family and friends at this terribly difficult time as well as everyone that worked alongside Justin at Leyton Orient. pic.twitter.com/rFRZZYNuLa