Il Cagliari perde Nandez: lesione al legamento collaterale e stagione finita

Si conclude in anticipo la stagione di Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano del Cagliari ha rimediato un infortunio al ginocchio che lo costringerà a stare fuori dal rettangolo verde di gioco fino al prossimo campionato.

A comunicare le condizioni del calciatore è il club sardo attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale della società:

"A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento, Nahitan Nandez si è sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club: iter diagnostico e tempi di recupero da valutare".

Nei prossimi giorni, Nandez esaminerà la situazione insieme ai medici del Cagliari per decidere se riprendere l'attività inizialmente in palestra per rafforzare la parte muscolare, con un successivo rientro in campo graduale, correndo il rischio di una ricaduta, o l'intervento, al quale seguirebbe una settimana di completa immobilizzazione e un percorso di riabilitazione di circa un mese e mezzo.

Dopo una prima parte di stagione da protagonista con la maglia del Cagliari, in cui ha raccolto 17 presenze impreziosite da due assist tra Serie A e Coppa Italia, nel 2022 l'uruguaiano ex Boca Juniors ha giocato appena 21 minuti contro la Roma proprio a causa del problema al ginocchio che lo sta tormentando da un po' di tempo.