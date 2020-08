Il Cagliari non conferma Zenga, Giulini: "Troppi pochi punti, Di Francesco prima scelta"

Il riparte da zero. Da un nuovo progetto tecnico, da un nuovo allenatore. Né Walter Zenga né Rolando Maran: il presidente Tommaso Giulini ha confermato il cambiamento.

Il patron del club sardo a 'Sky Sport', prima della partita contro il , ha confermato la volontà di variare guida tecnica. Con Eusebio Di Francesco come candidato forte, dal quale potrebbe dipendere anche il mercato: la 'Gazzetta dello Sport' parla di un biennale, più l'ipotesi permanenza di Nainggolan.

Il bilancio del presidente Giulini sulla stagione non è positivo: dopo una partenza che aveva portato a sperare all'Europa, la realtà è stata un'altra.

"Il 2020 è stato devastante, abbiamo fatto troppi pochi punti. Avevamo la speranza di rimanere attaccati ai posti per l'Europa e c'è delusione: ritrovarci oggi 13esimi non è soddisfacente, anche se con Maran abbiamo fatto un grandissimo girone d'andata e Zenga abbia conquistato i punti per salvarci".