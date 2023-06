Il Cagliari è promosso in Serie A: Ranieri firma un'altra impresa alla guida dei sardi

Tra il 1988 e il 1990 portò il Cagliari dalla C alla A, 35 anni dopo riprende i sardi al 14° posto e li conduce in massima serie vincendo i playoff.

Dopo un solo anno di purgatorio, il Cagliari torna finalmente a sorridere e strappa, letteralmente all'ultimo respiro, la promozione al prossimo campionato di Serie A, unendosi a Frosinone e Genoa, già promosse al termine della regular season.

Un'impresa a dir poco straordinaria se si pensa alle modalità con le quali è maturata una promozione che sembrava ormai destinata a dissolversi come neve al sole. E invece no. Il goal di Pavoletti - in pieno recupero - nella finale di ritorno dei playoff ha spento i sogni del Bari e infuso connotati di realtà a quelli dei sardi.

L'uomo copertina di questo ritorno al primo piano della piramide calcistica italiana non poteva che essere l'intramontabile Claudio Ranieri che, approdato sulla panchina lo scorso 23 dicembre, ha confezionato l'ennesimo capolavoro della sua carriera, guidando i suoi verso il grande traguardo.

La stagione del Cagliari, in realtà, non era propriamente iniziata sotto una buona stella. Dopo la retrocessione dalla A, il presidente Tommaso Giulini aveva deciso di ripartire dalla guida tecnica di Fabio Liverani. Dopo un buon avvio, che proietta i sardi nelle zone nobili del campionato, una serie piuttosto preoccupante di sconfitte fa precipitare i rossoblù nei meandri di metà classifica e in seno al club tira aria di rivoluzione.

In primis viene licenziato il direttore sportivo Stefano Capozucca, poi viene risolto il contratto del direttore generale Mario Passetti. In società arriva Nereo Bonato, a guidare l'area sportiva, ma la svolta non arriva: a una giornata dal termine del girone d'andata, con quattro punti di distanza dai playoff e soprattutto con sole tre lunghezze di margine sulla zona playout, il Cagliari esonera anche Liverani.

E così, il 23 dicembre 2022, viene assunto Claudio Ranieri che ritorna in Sardegna dopo la splendida parentesi risalente a 35 anni prima, quando con uno strepitoso doppio salto portò i sardi dalla C alla A.

Con l'ex tecnico, tra le altre, di Juventus, Roma e Leicester, la squadra cambia letteralmente passo: nel girone di ritorno il Cagliari vince 9 partite, ne pareggia 8 e ne perde solamente 2, piazzandosi al quinto posto finale che vale l'accesso ai playoff.

Da qui, Lapadula - autore di 25 goal - e compagni non si fermano più: Venezia, Parma e Bari cadono sotto i colpi della formazione sarda che al 'San Nicola' stacca il pass che suggella un autentico capolavoro. L'ennesimo capolavoro. Che, ancora una volta, porta il nome di Claudio Ranieri.

Trentacinque anni fa aveva condotto il Cagliari dalla Serie C alla Serie A nel giro di due anni. Questa volta, in soli sei mesi, ha ereditato un gruppo in totale sfiducia, che navigava in acque pericolosissime, e l'ha riportato in massima serie. L'ennesima missione impossibile, trasformata nella più entusiasmante delle realtà da parte di un allenatore che a quasi 72 anni non smette mai di stupire.