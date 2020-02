Il Brescia ha un nuovo allenatore: è ufficiale Diego Lopez

Massimo Cellino ha scelto Diego Lopez per la panchina del Brescia dopo il secondo esonero stagionale per Eugenio Corini.

La notizia era nell'aria da ieri, oggi è arrivata l'ufficialità: Eugenio Corini non è più il tecnico del , affidato a Diego Lopez.

Il club lombardo ha annunciato la firma dell'uruguaiano sul contratto che dovrebbe avere una durata di due anni e mezzo (le tempistiche non sono state rese note).

A coadiuvare l'ex difensore del saranno Michele Fini (allenatore in seconda) e Francesco Bertini (preparatore atletico).

Oggi pomeriggio Lopez inizierà a conoscere i suoi nuovi giocatori al centro d'allenamento mentre domani dirigerà la prima seduta in vista del match casalingo della 23esima giornata in programma contro l' .

'Rondinelle' all'ultimo posto in classifica insieme alla a quota quindici punti: servirà una piccola impresa per conquistare la salvezza, magari possibile con il lavoro in panchina del nuovo arrivato.