Il Brasile viene sconfitto dal Giappone, furia di Ancelotti a fine partita: il CT verdeoro è stato espulso

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Tonfo del Brasile di Carlo Ancelotti. I verdeoro sono stati sconfitti per 3 a 2 dal Giappone in un’amichevole giocato a Singapore. Proteste nel finale con il ct italiano e Raphinha che sono stati espulsi per proteste.

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È successo di tutto al Singapore National Stadium dove il Giappone ha avuto la meglio del Brasile in una sfida amichevole ma dalle mille emozioni. Con i sudamericani che schieravano dall’inizio due “italiani” ossia Wesley e Carlos Augusto, uno sulla fascia destra e l’altro su quella sinistra, a partire meglio dai blocchi sono stati i nipponici. Dopo 20 minuti, il risultato era già di 2 a 0 frutto delle reti al 15’ di Kubo e al 19’ di Nakamura.

Spalle al muro, il Brasile ha reagito con una doppietta super di Vinicius, autore di una gran rete dalla distanza con un bolide dai 25 metri che ha battuto Suzuki e di un tiro a giro imprendibile. Le prodezze del talento del Real Madrid, arrivate al 33’ e al 75’, parevano aver avviato la gara a concludersi in pareggio. Ancelotti si era anche giocato la carta Endrick, entrato a 20' dalla fine per Raphinha. Me nel finale, al 91’ la beffa.

La rete del definitivo 3 a 2 porta la firma di Sakamoto ed è molto contestata dalla Selecao per un presunto fallo non fischiato a Joao Gomes all'inizio dell'azione che ha portato al goal del Giappone. Come riportano Globo, Carlo Ancelotti e Raphinha hanno di fatto invaso il campo per protestare contro l’arbitro che li ha espulsi entrambi. Il risultato però non è cambiato e così il Giappone si è potuto prendere una piccola rivincita sul Brasile che li aveva eliminati negli ultimi Mondiali.