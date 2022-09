Il Brasile pesca in Serie A: Bremer e Ibanez convocati in nazionale

I difensori di Juventus e Roma convocati dalla nazionale verdeoro in vista delle gare amichevoli contro Ghana e Tunisia.

La nazionale brasiliana pesca anche in Serie A. La Seleçao guidata da Tite ha convocato infatti due calciatori militanti nel nostro campionato.

Si tratta di due difensori, ossia Gleison Bremer della Juventus e Roger Ibanez della Roma, premiati per le loro prestazioni in questo avvio di stagione.

I due centrali difensivi sono stati inseriti nella lista stilata dal commissario tecnico in vista delle amichevoli del Brasile in programma contro Ghana e Tunisia.

Gli incontri si giocheranno rispettivamente il 23 e il 27 settembre, in coincidenza della pausa dei campionati per gli impegni delle nazionali.

Si tratta della prima convocazione in verdeoro per Ibanez, che era in lizza anche per un posto nella nazionale italiana ma che da ora in poi potrà essere chiamato solo dal Brasile.