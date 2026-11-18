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Giorgio Chiellini, ex difensore e attuale dirigente della Juventus, parla della situazione attuale, della differenza fra il calcio italiano e la Premier, e poi torna sulla 'sua' squadra da giocatore: Conte, Allegri, Cristiano Ronaldo.

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Giorgio Chiellini, oggi Chief Club Affairs Officer della Vecchia Signora, intervenuto al podcast Business of Sport: "Se pensi che il Bournemouth, con tutto il rispetto, possa spendere molto più della Juventus oggi, e se ce l'avessi detto dieci anni fa, tutti rideremmo a quell'idea...". Di seguito il suo intervento, come riportato da Tuttosport.

LA DIFFERENZA CON LA PREMIER

"Sono curioso di sapere quale sarà la situazione tra cinque anni. Le uniche realtà che possono competere con la Premier League non sono i campionati, ma le singole squadre. Possiamo citare Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcellona".

I GIOVANI E GLI ALLENATORI

"Non investendo nello sviluppo dei talenti. Siamo una terra di difensori e grandi talenti, ma ora non abbiamo veri difensori né grandi talenti. Abbiamo ottimi allenatori, ma abbiamo bisogno anche di un buon sviluppo dal basso. Abbiamo avuto molti allenatori italiani che hanno vinto anche la Premier League, Carlo Ancelotti, Antonio Conte e Roberto Mancini".

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LA FINALE DI EURO 2021

"Abbiamo avuto giocatori come Bonucci, oltre me, che hanno giocato quella partita. Sapevamo quanto fosse importante dire calma, calma, calma, e l'allenatore lo sapeva per certo. È quello che abbiamo detto alla fine del primo tempo. Sapevamo che la pressione sull'Inghilterra era molto alta, e continua a esserlo. La squadra inglese subisce sempre una forte pressione dai media, dai tifosi, soprattutto in casa. Era un vantaggio che sapevamo di avere e lo abbiamo colto".

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LA JUVE DI OGGI E LA FAMIGLIA AGNELLI

"Credo che la dirigenza che abbiamo oggi possa aiutare il club a tornare il prima possibile. La famiglia è la garanzia della continuità delle vittorie. La famiglia che possiede il club da cento anni è una garanzia per i tifosi, per i giocatori e per la società. La Juventus è unica perché appartiene alla stessa famiglia da più di cento anni. È una caratteristica che dobbiamo sottolineare e preservare. La Juventus tornerà a vincere. Saremo tutti lì insieme a festeggiare".

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CHIELLINI E LA JUVENTUS

"Non è una questione di fedeltà. È una questione di sentirsi parte di una famiglia. Lavoro per la Juventus occupandomi delle relazioni istituzionali. Il mio ruolo è quello di Chief Club Affairs Officer. Mi occupo dei rapporti con la Lega, la Federazione, European Football Clubs, UEFA e FIFA, oltre a una parte relativa alla formazione e all'innovazione nell'ambito societario della Juventus".

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CONTE E ALLEGRI

"I due allenatori della mia carriera sono Conte e Allegri. Due leader molto diversi, ma entrambi grandissimi leader. Sono due allenatori differenti, con una leadership e una personalità enorme, espresse in modi diversi. Con Conte abbiamo trovato un'intesa molto buona, dentro e fuori dal campo, con caratteristiche che si integravano perfettamente. Ma abbiamo giocato sia a quattro sia a tre. Avremmo potuto giocare in diversi modi. È la qualità dei giocatori a fare la differenza. La tattica è qualcosa che puoi creare e modellare come un abito su misura per la squadra che hai a disposizione".

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LE FINALI DI CHAMPIONS

"Nel 2017 siamo arrivati con una grande fiducia nei nostri mezzi. Non era arroganza. Era la seconda finale in tre anni e avevamo disputato un'ottima competizione. Eravamo più forti rispetto a due anni prima, soprattutto dal punto di vista della personalità necessaria per raggiungere una finale. Nel periodo in cui mi sono laureato ho giocato due volte contro il Barcellona, nei quarti di finale, e ho segnato un gol. Probabilmente è stata la settimana più bella della mia carriera".

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CRISTIANO RONALDO

"Essere il capitano di Cristiano Ronaldo è stato molto bello. Accogliere il miglior giocatore e il miglior marcatore è sempre una bella cosa. Non si allenava più degli altri in termini di quantità, ma si allenava più duramente degli altri. Quando le difficoltà aumentavano, lui alzava il proprio livello. Lo faceva sempre. Era un giocatore di un'altra categoria, unico nel suo genere. Nelle partite più importanti si faceva sempre trovare pronto e faceva la differenza. Era anche un leader in campo. Non aveva bisogno di parlare troppo. Bastavano poche parole. Era molto rispettoso, si allenava bene e, quando avevamo bisogno di lui, rispondeva sempre presente".