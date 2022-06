Il Botafogo sogna James Rodriguez: trattativa in corso con l'Al Rayyan

Alla ricerca di una grande stella, il club di Rio de Janeiro ha pronti 5 milioni di dollari. Ma l'intenzione di James è tornare in Europa.

James Rodriguez può lasciare l'Al Rayyan, formazione del Qatar dove gioca dallo scorso mese di settembre. E i club interessati alla sua classe, a dispetto di un calo di rendimento che lo ha portato lontano dall'Europa, non mancano: tra questi anche il Botafogo, che sogna di firmare il super colpo.

La notizia, lanciata dall'emittente colombiana Win Sports, è confermata da GOAL. James è il grande desiderio di mercato del Botafogo di John Textor, il businessman americano che negli ultimi giorni ha acquisito anche la maggioranza delle quote del Lione.

Il desiderio della formazione carioca, neopromossa nella massima serie brasiliana dopo un anno di purgatorio in Serie B ma ambiziosissima dopo essere stata trasformata in SAF (in sostanza, una Società per Azioni), è quello di regalare una stella di prima grandezza al tecnico portoghese Luis Castro. Nelle scorse settimane si è parlato anche di un interesse per Edinson Cavani, ma nel radar c'era anche Lucas Leiva, prima che l'ex laziale si accordasse col Gremio.

Il Botafogo ha già fatto sapere all'Al Rayyan di essere disposto a spendere 5 milioni di dollari e il club qatariota ha aperto allo scenario di un accordo. Il problema è principalmente uno: il desiderio principale di James Rodriguez è quello di tornare in Europa, dove ha già indossato le maglie di Porto, Monaco, Real Madrid ed Everton.

Nella seconda parte dello scorso campionato del Qatar, il trequartista colombiano ha collezionato 12 presenze e messo a segno 4 reti. A conquistare il torneo è stato l'Al Sadd, nonostante l'addio in corso d'opera di Xavi. L'Al Rayyan si è invece classificato solo ottavo, con 18 punti di distacco dalla capolista.