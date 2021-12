Il Bordeaux vince 10-0 in Coppa di Francia: poker dell'ex Milan Niang

Tutto troppo facile per il Bordeaux che passeggia contro i dilettanti del Les Jumeaux M'Zouasia nei sessantaquattresimi di finale di Coppa di Francia.

Les Girondins si sono imposti con un perentorio 10-0, nel quale spicca la grande prova di M'Baye Niang, autore di quattro dei dieci goal totali.

L'ex attaccante del Milan ha segnato rispettivamente il secondo, il terzo, il quinto e il settimo goal dei suoi.

Per il classe 1994 non c'era modo migliore per festeggiare il suo 27° compleanno.

Le altre reti, invece, portano la firma di Pembelé (doppietta), Medioub, Dilrosun, Sissokho e Maja.